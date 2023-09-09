كرواتيا تكتسح لاتفيا بخماسية في تصفيات اليورو

اكتسح منتخب كرواتيا نظيره اللاتيفي بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الخامسة من منافسات تصفيات اليورو.

أهداف كرواتيا جاءت بتوقيع كل من برونو بيتكوفيتش (هدفين) ولوكا إيفانوسيك واندريج كراماريتش وماريو باساليتش.

بهذه النتيجة حقق منتخب كرواتيا فوز الثاني في تصفيات اليورو حيث تعادل مع ويلز في أول مباراة وفاز على تركيا في الثانية.

وتحتل كرواتيا وصافة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط بالتساوي مع أرمينيا، بينما يتصدر منتخب تركيا المجموعة بعشر نقاط ولعب منتخب كرواتيا ثلاث مباريات بينهما خاضت تركيا خمس مبايات.

ويواجه منتخب كرواتيا نظيره الأرميني يوم الاثنين المقبل في الجولة السادسة من تصفيات اليورو.