ختام مهرجان الإسماعيلية الدوليِّ للفنون الشعبية الثالث والعشرين



تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، شهد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية نيابة عن محافظ الإسماعيلية، ورافقه عمرو بسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة العامة للثقافة السينمائية، وبحضور النائب محمد طلبة عضو مجلس النواب، حفل ختام مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية الثالث والعشرين مساء اليوم الجمعة، بقاعة الاحتفالات الرئيسية بقصر ثقافة الإسماعيلية، وذلك بحضور عدد كبير من قيادات وزارة الثقافة، والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، وممثلي الوفود المشاركة.



أرسل مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، رسالة للعالم، أن مصر بلد الأمن والأمان، كما عكس للعالم مناخ الاستقرار والازدهار الذي تعيشه مصرنا الغالية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

تم إقامة فعاليات المهرجان في نسخته الثالثة والعشرين على مدار أسبوع في كلًا من حديقة الشيخ زايد، نادي الفيروز، نادي الأسرة، نادي الدنفاه، بالإضافة إلى مسارح تم إعدادها في مركز ومدينة فايد، القصاصين، والقنطرة غرب.

يذكر أن المهرجان يشارك فيه ١٦ فرقة منهم ٦ فرق أجنبية، وعربية، وتضم فِرق "المكسيك، إندونيسيا، سيريلانكا، رومانيا، الهند، فلسطين" كما تضم ١٠ فرق مصرية وهي سوهاج، الأقصر، ملوي، الإسكندرية، أسوان، مرسى مطروح، العريش، الشرقية وفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية والشباب والرياضة، وتشارك فرقة القلوب البيضاء لذوي الهمم مشاركة شرفية لأول مرة هذا العام.

وفي ختام المهرجان تم تكريم رؤساء الوفود الأجنبية والعربية والمصرية المشاركة في المهرجان، كما تم تكريم اللجان التنفيذية للمهرجان.

هذا بالإضافة إلى تكريم أحد أبناء الثقافة الجماهيرية عبد الرحمن نور الدين الرئيس السابق لإقليم القناة وسيناء الثقافي.

وفي نهاية مراسم حفل الختام، تم التقاط الصور التذكارية للفِرق المشاركة بالمهرجان.