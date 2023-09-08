منتخب السعودية يخسر بثلاثية أمام كوستاريكا وديا

خسر منتخب السعودية أمام كوستاريكا بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء اليوم في اللقاء الودي الذي جمع بينهما على ملعب سانت جيمس بارك بمدينة نيوكاسل الإنجليزي، ضمن الأجندة الدولية الحالية.

سجل منتخب كوستاريكا ثنائية في الشوط الأول بتوقيع فرانسيسكو كالفو في الدقيقة 12 مع بداية المباراة، ثم عزز مانفريد أوغالدي بهدف ثان في الدقيقة 32، وفي الشوط الثاني قلص علي البليهي النتيجة مسجلا هدف الصقور الخضراء الوحيد في الدقيقة 68، وقبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة أضاف راندال ليال هدف كوستاريكا الثالث.

وتجرع روبرتو مانشيني مدرب منتخب السعودية الخسارة في أول تجربة له مع الصقور الخضراء بعد توليه المهمة الفنية خلفا للفرنسي هيرفي رينارد.

وجاء تشكيل المنتخب السعودي كالأتي:

حارس المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: سعود عبدالحميد - حسان تمبكتي - علي البليهي - ياسر الشهراني

الوسط: عبدالله الخيبري - محمد كنو - علي هزازي

الهجوم: عبدالرحمن غريب - سالم الدوسري - فراس البريكان