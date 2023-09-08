مدرب منتخب الطائرة: لعبنا أمام كينيا تحت ضغط ومواجهة المغرب صعبة

أكد الإيطالي فلافيو جيونيلي المدير الفني لمنتخب مصر للكرة الطائرة أن المنتخب خاض مباراة كينيا في دور ال 16 ببطولة إفريقيا لرجال الكرة الطائرة تحت ضغط خاصة بعد الخسارة من الجزائر في المباراة الماضية بدور المجموعات.

وفاز منتخب مصر على كينيا بنتيجة 3/0 في دور ال 16 ليتأهل لدور ربع النهائي في بطولة إفريقيا للطائرة.

وقال فلافيو في تصريحات اليوم بعد العبور لدور ربع النهائي : خضنا مباراة اليوم تحت ضغط بسبب نتيجة المباراة الماضية، المباراة لم تكن سهلة خاصة أن كينيا فريق قوي ومتطور وحضرنا لهذا اللقاء جيدا ، أهنىء لاعبي مصر لأنهم أدوا مباراة جيدة و استحقينا التأهل.

وعن مواجهة المغرب في ربع النهائي غدا قال المدير الفني الإيطالي : لن تكون مباراة سهلة خاصة أن المغرب من الفرق القوية في البطولة ، لكن ليس أمامنا سوى الفوز للاستمرار في التقدم في البطولة سنسعى لتصحيح الأخطاء وتقديم أفضل مالدينا.

وعن تقييمه للمنتخبات المشاركة و مستوى البطولة بشكل عام قال : الفرق المشاركة كلها على مستوى عالِ و نحترم الجميع ولكن الأفضل هو من سيتوج باللقب وأتمنى أن نكون الأفضل و نتوج باللقب.