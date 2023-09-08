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كريستيانو رونالدو يغيب عن مباراة البرتغال المقبلة في تصفيات يورو 2024 السيارة سوزوكي اسبريسو أوتوماتيك تصل إلى مصر
السبت 09 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

البرتغال تفوز على سلوفاكيا في تصفيات اليورو

بوابة الوفد الإلكترونية

فاز منتخب البرتغال على نظيره سلوفاكيا بهدف في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم على أرض الأخير ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات يورو 2024.

هدف البرتغال جاء بتوقيع برونو فرنانديز قبل نهاية الشوط الأول.

وتلقى كريستيانو رونالدو بطاقة صفراء في الشوط الثاني وسيغيب على إثرها عن المباراة المقبلة المقررة أمام لوكسمبورج بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

بهذه النتيجة يواصل منتخب البرتغال انتصاراته ويسجل العلامة الكاملة في 5 مواجهات ليحصد 15 نقطة ويتصدر المجموعة العاشرة في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024.

وجاء تشكيل منتخب البرتغال كالأتي:

حارس المرمى: كوستا

الدفاع: كانسيلو - دياز - سيلفا - دالوت

الوسط: فيتينها - بالينها - برونو فيرنانديز

الهجوم: لياو - رونالدو - بيرناردو سيلفا

وشهد التشكيل استبعاد روبن نيفيز لاعب فريق الهلال السعودي عن مواجهة سلوفيكا بسبب الإصابة التي يعاني منها، بينما يتواجد أوتافيو لاعب النصر على مقاعد البدلاء.

الجريدة الورقية