البرتغال تفوز على سلوفاكيا في تصفيات اليورو

فاز منتخب البرتغال على نظيره سلوفاكيا بهدف في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم على أرض الأخير ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات يورو 2024.

هدف البرتغال جاء بتوقيع برونو فرنانديز قبل نهاية الشوط الأول.

وتلقى كريستيانو رونالدو بطاقة صفراء في الشوط الثاني وسيغيب على إثرها عن المباراة المقبلة المقررة أمام لوكسمبورج بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

بهذه النتيجة يواصل منتخب البرتغال انتصاراته ويسجل العلامة الكاملة في 5 مواجهات ليحصد 15 نقطة ويتصدر المجموعة العاشرة في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024.

وجاء تشكيل منتخب البرتغال كالأتي:

حارس المرمى: كوستا

الدفاع: كانسيلو - دياز - سيلفا - دالوت

الوسط: فيتينها - بالينها - برونو فيرنانديز

الهجوم: لياو - رونالدو - بيرناردو سيلفا

وشهد التشكيل استبعاد روبن نيفيز لاعب فريق الهلال السعودي عن مواجهة سلوفيكا بسبب الإصابة التي يعاني منها، بينما يتواجد أوتافيو لاعب النصر على مقاعد البدلاء.