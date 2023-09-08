إزالة التعديات ومصادرة معدات ومواد البناء بمدينة الفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، لتنفيذ إزالة التعديات بالبناء المخالف دون ترخيص داخل الحيز العمراني تحت إشراف المحاسب مراد مسعود رئيس المركز.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، باستمرار التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، لتنفيذ إزالة التعديات بشكل فوري.

إزالة التعديات بالبناء المخالف دون ترخيص داخل الحيز العمراني بمدينة الفيوم

وأكد رئيس مركز ومدينة الفيوم أن الحملة تمكنت من تنفيذ إزالة عدد 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية وبناء مخالف داخل الحيز العمراني على مساحة إجمالية بلغت 1625 متر بمركز ومدينة الفيوم.

وأوضح رئيس المركز أن المخالفات عبارة عن تعدي على أراضي زراعية بقرية المندرة التابعة للوحدة المحلية بقرية زاوية الكرادسة، وفك شدة خشبية وأعمدة خرسانية بزمام قرى العامرية وكفور النيل شارع السنترال بمدينة الفيوم، وتم إزالة التعديات وتسليم المواقع لمديري الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى.

وقامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم بالتعاون مع حي الجون بتنفيذ إزالة 4 حالات تعدي عبارة شدة خشبية وبناء مخالف في حرم الشوارع الرئيسية، بالإضافة إلى فك شده خشبيه بناحية طريق العقرب، وأعمال خرسانية بسقف الدور السابع وإيقاف رخصة بناء غير مستأنفة بنطاق حي الجون بمدينة الفيوم، وتم مصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار رئيس مركز ومدينة الفيوم إلى إستمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية، مؤكدا على ضرورة إستمرار الحملات حتى يتم تحقيق المستهدف منها، ومواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والتعديات بالبناء المخالف دون ترخيص داخل الحيز العمراني وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين إسترداد جميع أملاك الدولة.