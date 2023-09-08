منتخب السعودية يقلص الفارق أمام كوستاريكا بهدف البليهي

قلص منتخب السعودية الفارق أمام نظيره كوستاريكا لتصبح النتيجة 2/1 في المباراة الودية المقامة بينهما ضمن الأجندة الدولية للفيفا.

وسجل علي البليهي هدف السعودية في الدقيقة 68 من عمر المباراة.

وجاءت ثنائية كوستاريكا بتوقيع كل من فرانسيسكو كالفو في الدقيقة 12 مع بداية المباراة، ثم عزز مانفريد أوغالدي بهدف ثان في الدقيقة 32.

ويتشابه هدفا منتخب كوستاريكا في شباك السعودية حيث تكررا من نفس اللعبة من ركلة ثابتة من الجانب الأيسر للصقور الخضراء.

وتعد هذه هي أولى مباريات الاخضر السعودي تحت قيادة المدير الفني الجديد روبرتو مانشيني، والذي تولى المهمة مؤخرًا، بعد رحيل الفرنسي كارتيرون لقيادة منتخب فرنسا للسيدات.

وجاء تشكيل المنتخب السعودي كالأتي:

حارس المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: سعود عبدالحميد - حسان تمبكتي - علي البليهي - ياسر الشهراني

الوسط: عبدالله الخيبري - محمد كنو - علي هزازي

الهجوم: عبدالرحمن غريب - سالم الدوسري - فراس البريكان