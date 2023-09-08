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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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"الأعلى للشؤون الإسلامية" يحذر من تطبيقات الذكاء الاصطناعي (فيديو)

الدكتور عبدالغني
الدكتور عبدالغني هندي، عضو مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

حذر الدكتور عبدالغني هندي، عضو مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى خطورتها في تزويد الأفراد بمعلومات غير صحيحة ومضللة.

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وأشار  خلال برنامج "خط أحمر" الذي يُقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أهمية العلاقة الوثيقة بين استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والدعوة الإسلامية، مشدداً على ضرورة تأمين المجتمع ضد الفتاوى الهدامة والأفكار المتطرفة.

 قلق من تطبيقات الذكاء الاصطناعي

وأعرب الدكتور عبدالغني هندي عن قلقه من تطبيقات الذكاء الاصطناعي وما تقدمه من معلومات خاطئة، منوها إلي أهمية وجود آليات جديدة وفعالة للمراقبة والرقابة في هذا النطاق، خاصة مع تزايد انتشار التمويل من منظمات تروج للأفكار المغلوطة بين الطلاب في الجامعات.

وأوضح عضو مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن هناك حاجة ملحة لخلق آليات تمكن من خدمة الدين الإسلامي وحمايته في ظل استغلال الفضاء الإلكتروني بشكل غير لائق،  لافتا إلى أن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يواجه تحديات كبيرة في هذا السياق للتصدي للقوى الضارة والمعادية.

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