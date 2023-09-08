بالمواعيد .. مواجهات ربع نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة

أسدل الستار على منافسات دور ال16 من بطولة أفريقيا للكرة الطائرة رجال التي تستضيفها مصر حتى 14 من سبتمبر الجاري على مجمع صالات ستاد القاهرة الدولي.



واختتمت مباريات دور ال 16 بفوز منتخب مصر على كينيا 3/0 ليكمل الفراعنة عقد المتأهلين للدور ربع النهائي.

وتأهل لدور ربع النهائي منتخب تونس بعد فوزه علي السنغال 3-0 ، كما صعد منتخب الكاميرون بعد فوزه على بوروندي 3-0.



وتأهل منتخب رواندا بعد فوزه علي تنزانيا 3-1 وفازت تشاد علي جامبيا 3-1 ، فيما تغلب منتخب المغرب على مالي 3-0.

وكان المنتخب الليبي قد تأهل مباشرة لربع نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة بعد تصدره المجموعة الثالثة.



وستكون مواعيد مواجهات ربع النهائي التي تقام غدا السبت كالتالي :



ليبيا × تشاد 1:00 ظهرا

الجزائر × رواندا 3:00 عصرا

تونس × الكاميرون 5:00 مساء

مصر × المغرب 7:00 مساء

