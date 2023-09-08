معتوقات الأسرة العلوية يغادرن جبّانة الإمام إلى مرقد جديد

علمت الوفد، أن أعمال تفكيك شواهد وتركيبات أسرة الأمير يوسف كمال، من جباّنة الإمام الشافعي شرق القاهرة، تمهيداً لنقلها إلى قبة أفندينا بجباّنة العفيفي بطريق الأتوستراد، شملت قبور معتوقات الأمير أحمد باشا كمال ونجله يوسف كمال، وهنّ سوزديل هانم، وكلفتير هانم، وأيضاً المعتوقة ملك سماه هانم، معتوقة الأميرة عين الحياة، شقيقة الأمير أحمد كمال باشا بن أحمد رفعت.

ويقع مدفن الأمير يوسف كمال وأسرته على مساحة نحو ألفين و600 متر مربع بشارع بن الفارض بجبّانة الإمام الشافعي ويعود تاريخ إنشاءه إلي أوائل القرن العشرين، وشغلت الجزء الجنوبي منه مدرسة رابعة العدوية الإعدادية، بعد حركة الجيش سنة 1952، فى حين استخدم الجزء الشمالي من المساحة كمدفن لأسرة الأمير وأخر للمعتوقات، وعدد من المدافن المستحدثة فى فترات تاريخية يُرجح إنها عقب إنهاء حقبة الملكية في مصر.

ويضم المدفن الرئيسي قبور وتركيبات وشواهد الأمير أحمد كمال باشا بن الأمير أحمد رفعت بن إبراهيم باشا، ووالدته الأميرة عزم نفتار، وزوجته الأميرة نازو برور عبد الله، ونجله الوحيد الفنان التشكيلي والرّحالة الأمير يوسف كمال.

مقبرة يوسف كمل بعد تفكيكها

ماذا حدث لقبور المعتوقات عقب 1952؟

وعلى ما يبدو أن قبور المعتوقات الثلاث، تأثرت بتغير الظروف السياسية بعد حركة الجيش، إذ كشف الباحث محمد صلاح محمد، فى دراسة علمية بعنوان.. أعمال الأمير يوسف كمال الباقية فى مصر، أن قبر المعتوقة سوزديل عتقاء الأمير يوسف كمال، وُجدت عليه كتابات مستحدثة لإعادة استخدام القبر والتركيبة لدفن المُوتي، بينما تُرك اسم سوزديل على أحد واجهات التركيبة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى قبر المعتوقة كلفتير هانم، عتقاء الأمير أحمد كمال باشا، المًتوفية سنة 1343 هجرية، فقد استغل للدفن واستحدثت كتابات جديدة باسم أصحاب المدفن الجددّ!

وبيّن الباحث، أن قبر ملك سماه هانم، معتوقة الأميرة عين الحياة أحمد رفعت، المُتوفية سنة 1343 هجرية، كان كسابقيه إذ تم استغلاله واستحداث ملاّك جدد للتركبية والشاهد والقبر.

وورد اسم المعتوقات سوزديل وكلفتير فى حجة وقف الأميرة نازبرور، والدة الأمير يوسف كمال، المُؤرخة سنة 1917 ميلادية والمحفوظة فى دار الوثائق القومية، تضمن هذه الوقف راتبًا شهريًا لكل من المعتوقتين قدره 500 قرش، كما ورد اسمين لمعتوقتين فى ذات الحجه هما، عشقي نياز ومياّله معتوقات الأمير يوسف كمال، وقد خصص لهما راتبًا شهريًا قدره ألف قرش.

وفي وقت سابق، قال الأمير عباس حلمي الثالث، أحد أقطاب أسرة محمد على باشا الكبير، والمقيم فى القاهرة، فى تصريحات خاصة لــ » الوفد«، إن أسرة محمد علي باشا الكبير، قررت نقل المدافن المهددة بالإزالة، وهي مدفن الاميرة نعمة الله مختار ومدفن الأمير يوسف كمال من الإمام الشافعي، الي المدافن المسجلة التابعة لضريح الخديوي محمد توفيق باشا.

وبيّن الأمير أن ذلك القرار بسبب مشروع توسعات الطرق و الكباري، و أن الأسرة اتخذت القرار بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة من طرف وزارتي الأوقاف والسياحة والآثار، والإدارة المحلية والحي، ومديرية الأمن.

وأضاف أن نقل الرفات والتركبيات والشواهد احتراما لجثامين أفراد الأسرة العلوية، وللحفاظ علي التراكيب القيمة، و التي تمثل جزءا في غاية الأهمية من تراثنا الثقافي والاجتماعي.