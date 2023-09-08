فيتوريا يكشف موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر المنتخب

كشف روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر موعد انضمام محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إلى معسكر الفراعنة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة تونس، يوم الثلاثاء المقبل، في إطار الأجندة الدولية خلال فترة التوقف الحالية.

وكان منتخب مصر قد فاز على أثيوبيا بهدف مساء اليوم الجمعة على ملعب الدفاع الجوي ضمن الجولة الأخيرة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2024.

وقال فيتوريا خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي بعد مباراة مصر واثيوبيا "غدا سينضم محمد صلاح للمنتخب ورباعي الأهلي سيغادر ليلتحق بفريقه، بالإضافة إلى محمد رضا بوبو، وسنرى هل سنستدعي لاعبين آخرين بعد التأكد من حالة محمد حمدي".

حقق منتخب مصر الفوز على إثيوبيا بهدف دون رد من المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم، على استاد الدفاع الجوي في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بتصفيات أمم أفريقيا 2024.

جاء هدف الفراعنة الوحيد في المباراة بالدقيقة 38 من الشوط الأول بعد تسديدة قوية من اللاعب عمر مرموش، ترتد من الحارس ويتابعها مصطفى فتحي ويضعها في الشباك معلنًا أول أهداف الفراعنة في اللقاء.

كما شهد نصف اللقاء الأول إهدار الفراعنة للكثير من الفرص التي كانت كفيلة بزيادة النتيجة أبرزها فرص مصطفى محمد ومصطفى فتحي ورأسية محمد عبدالمنعم.

وفي الشوط الثاني واصل منتخب مصر سيطرته على مجريات اللقاء وأهدر الكثير من الفرص، كما ألغى الحكم هدفين للفراعنة بداعي الأخطاء أبرزهم هدف سام مرسي في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – علي جبر – محمد عبدالمنعم – أحمد فتوح

الوسط: مروان عطية – محمود حمادة – حمدي فتحي

الهجوم: مصطفى فتحي – مصطفى محمد – عمر مرموش

وتعتبر المباراة بمثابة "تحصيل حاصل"، بعدما ضمن منتخبنا التأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا في كوت ديفوار والتي ستقام مطلع العام المقبل، حيث يتربع الفراعنة على رأس المجموعة برصيد 12 نقطة، حصدها من 4 انتصارات بينما خسر مباراة وحيدة من إثيوبيا.