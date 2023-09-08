سارة نتنياهو تدخل المستشفى بعد رحلة مع زوجها إلى قبرص

خضعت "سارة نتنياهو"، زوجة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، للمُراقبة الليلية بمستشفى في القدس بعد توعكها وخرجت صباح اليوم، علمًا أن الزوجين كانا قد عادا للتو من رحلة إلى قبرص، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الجمعة.

وبعد عودتها من رحلة إلى قبرص، دخلت سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى المستشفى ليلاً وخرجت منه، صباح اليوم الجمعة، حيث بقيت تحت المراقبة طوال الليل في مستشفى "هداسا عين كارم" في القدس، وذلك بعد شعورها بالتوعك خلال الزيارة.

وفي السياق ذاته لم يقدم المتحدث باسم نتنياهو أي معلومات عن هذا الأمر.

دائرة الخدمات النفسية

وُلدت سارة نتنياهو في نوفمبر 1958 في بلدة طيفعون قرب حيفا وهي أم لولدين، وتعمل كعالمة نفسانية مختصة بالأطفال في دائرة الخدمات النفسية التابعة لبلدية القدس.

تُجدر الإشارة إلى أنه في يوليو الماضي خضع بنيامين نتنياهو لجراحة زرع جهاز لتنظيم نبضات القلب، وذلك بعد أيام فقط على خروجه من المستشفى إثر وعكة صحية.

وألمحت تقارير إسرائيلية في حينه إلى أنه يتم إخفاء معلومات حول وضع نتنياهو الصحي.