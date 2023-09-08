أول تعليق من فيتوريا بعد مباراة مصر وأثيوبيا

علق المدرب البرتغالي روي فيتوريا على الفوز الذي حققه منتخب مصر على حساب نظيره أثيوبيا بهدف في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024.

وقال فيتوريا، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «استحقنا الفوز على إثيوبيا اليوم وكنا الأفضل وأهدرنا العديد من الفرص”، مضيفًا: “عدم تسجيل الهدف الثاني كان بمثابة الأكسجين الذين يتنفسه منتخب إثيوبيا».

وأضاف: «المباراة اليوم كانت في بداية الموسم للاعبين وبعض اللاعبين الرتم لم يصل إلى أفضل شيء، غياب بعض العناصر عن منتخب مصر سبب عدم الظهور بشكل متميز ولكن هذا ليس السبب الرئيسي».

وتابع: «سددنا ١٨ كرة على مرمى إثيوبيا ولكن التوفيق لم يكن معانا اليوم”، مضيفًأ: “في الشوط الثاني منتخب مصر تراجع ولكن كانت هناك هجمات مرتدة».

وتأهل منتخب مثصر إلى كأس أمم أفريقيا المقبلة بعد تصدره ترتيب مجموعته في مرحلة التصفيات.

ويخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام تونس يوم الثلاثاء المقبل 15 سبتمبر، على استاد الدفاع الجوي ضمن الأجندة الدولية خلال فترة التوقف الحالية.

حقق منتخب مصر الفوز على إثيوبيا بهدف دون رد من المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم، على استاد الدفاع الجوي في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بتصفيات أمم أفريقيا 2024.

جاء هدف الفراعنة الوحيد في المباراة بالدقيقة 38 من الشوط الأول بعد تسديدة قوية من اللاعب عمر مرموش، ترتد من الحارس ويتابعها مصطفى فتحي ويضعها في الشباك معلنًا أول أهداف الفراعنة في اللقاء.

كما شهد نصف اللقاء الأول إهدار الفراعنة للكثير من الفرص التي كانت كفيلة بزيادة النتيجة أبرزها فرص مصطفى محمد ومصطفى فتحي ورأسية محمد عبدالمنعم.

وفي الشوط الثاني واصل منتخب مصر سيطرته على مجريات اللقاء وأهدر الكثير من الفرص، كما ألغى الحكم هدفين للفراعنة بداعي الأخطاء أبرزهم هدف سام مرسي في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – علي جبر – محمد عبدالمنعم – أحمد فتوح

الوسط: مروان عطية – محمود حمادة – حمدي فتحي

الهجوم: مصطفى فتحي – مصطفى محمد – عمر مرموش

وتعتبر المباراة بمثابة "تحصيل حاصل"، بعدما ضمن منتخبنا التأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا في كوت ديفوار والتي ستقام مطلع العام المقبل، حيث يتربع الفراعنة على رأس المجموعة برصيد 12 نقطة، حصدها من 4 انتصارات بينما خسر مباراة وحيدة من إثيوبيا.