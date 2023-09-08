تصريح جديد من "بوتين" بشأن النزاع في أوكرانيا

اعتبر الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، أن الغرب أثار عمدًا النزاع في أوكرانيا من أجل كبح تنمية موسكو، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الجمعة.

واستذكر بوتين خلال لقاء مع العلماء الشباب من المركز النووي الفيدرالي الروسي في مدينة ساروف بمقاطعة نيجني نوفغورود محادثته السابقة مع المتخصصين من المركز عام 2014، وقال: "عندما بدأ من يكنون لنا الحقد في اتخاذ الخطوات الأولى في محاولات الحد من سيادتنا التكنولوجية، وإعاقة تنميتنا، عندها تحدثنا عن ضرورة اتخاذ خطوات حثيثة لضمان سيادتنا التكنولوجية".

النزاع في أوكرانيا

وأضاف: "يجب أن أقول إن توقعاتنا كانت في مكانها، وقلنا بأن الأمر سيكون على هذا النحو، وفعلا حدث كل شيء على النحو الذي توقعناه، لقد أثاروا هذا النزاع في أوكرانيا، واستغلوا ذلك".

وتابع: "أعتقد أن كل هذا تم بشكل متعمد من أجل خلق ظروف إضافية للحد من نمونا الاقتصادي وتقييد تنمية روسيا".

وأكد بوتين في وقت سابق أن تنفيذ المهام الرئيسية في تعزيز أمن روسيا وحماية استقلالها التكنولوجي، يعتمد في المقام الأول على احتياطي البلاد الكوادري، وطاقاتها البشرية الوطنية.

من ناحية أخرى، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، كان وراء مصرع قائد مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة، "يفغيني بريغوجين"، حسبما أفادت صحف دولية، مساء اليوم الجمعة.

ولقي بريغوجين حتفه في تحطم طائرة خاصة مع كبار مساعديه الشهر الماضي.

وأدلى زيلينسكي بتصريحاته، دون تقديم أي دليل يدعم أقواله، بشكل عابر في مؤتمر بكييف عند سؤاله عن الرئيس الروسي.