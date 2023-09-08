إطلاق هاتف هواوي الجديد القابل للطي بالرقائق صينية الصنع

بعد إطلاق هواوي المفاجئ للهواتف الذكية Mate 60 وMate 60 Pro التي تدعم شبكات الجيل الخامس الأسبوع الماضي، كشفت الشركة الصينية اليوم عن جهازين آخرين: Mate 60 Pro+ وMate X5 القابل للطي. كانت شركة هواوي مقتصرة إلى حد كبير على اتصال 4G على أجهزتها المحمولة منذ العقوبات الأمريكية، ولكن مع هذه الموجة الأخيرة من إطلاق الهواتف الذكية، كانت الشركة سرية عن عمد بشأن اختيارها للراديو. أخبرت المصادر Engadget أن هذه بالفعل أجهزة 5G – كما يدعمها اختبار سرعة المدون الصيني Vincent Zhong على الجهاز القابل للطي الجديد، والذي وصل إلى سرعة تنزيل تزيد عن 1 جيجابت في الثانية (سترى أنه لا يوجد مؤشر 5G على الشاشة).

من المحتمل أن كلا الهاتفين مدعومان أيضًا بمعالج HiSilicon Kirin 9000S الغامض من هواوي، والذي أثارت عقدة المعالجة 7 نانومتر مخاوف بشأن ما إذا كان مورد الرقائق المحلي، SMIC (الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات)، قد انتهك العقوبات الأمريكية للوصول إلى تكنولوجيا تصنيع الرقائق الأجنبية. . ولم تستجب هواوي على الفور لطلبات التعليق حول مواصفات هذه الهواتف الجديدة أو الشريحة.

أكدت عملية التفكيك الأخيرة لـ Kirin 9000S التي أجرتها TechInsights لصالح Bloomberg أن عملية SMIC تبلغ 7 نانومتر، والتي كان يُعتقد أنها مستحيلة نظرًا لحظر الاستيراد على معدات التصنيع الرئيسية - وهي آلات الطباعة الحجرية EUV من الشركة الهولندية ASML (الطباعة الحجرية لمواد أشباه الموصلات المتقدمة). قبل حظر الاستيراد في الولايات المتحدة، اعتمدت هواوي على TSMC (شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات) في عملية 5 نانومتر، والتي تم تمكينها بواسطة أجهزة ASML.

ومن غير المرجح أن تكون شركة SMIC قد اشترت مثل هذه الآلات المتقدمة من ASML - على الأقل ليس بشكل مباشر - دون إثارة الإنذارات. وفقًا لموقع Bits & Chips، أعرب بيتر وينينك، الرئيس التنفيذي لشركة ASML، مؤخرًا عن أن "Mate 60 Pro لا ينبغي أن يكون مفاجأة لأي شخص، لأن القيود أجبرت الصينيين بشكل أساسي على مضاعفة الابتكار". مما يعني ضمناً أن SMIC كان من الممكن أن تطور آلة الطباعة الحجرية المتطورة الخاصة بها.

تشير المعايير التي أجرتها مدونة التكنولوجيا الصينية Geekerwan إلى أن أداء Kirin 9000S قريب من Snapdragon 888 من Qualcomm، مما يعني أنه متأخر بحوالي جيلين. وأضاف الموقع أن وحدة المعالجة المركزية هنا تتميز بنواة واحدة كبيرة وثلاثة أنوية متوسطة تعتمد على بنية "TaiShan" الخاصة بشركة Huawei، بالإضافة إلى أربعة أنوية صغيرة تعتمد على Cortex-A510 الفعال من Arm. كمكافأة، يعد Kirin 9000S أول معالج محمول يدعم الخيوط المتعددة – حيث يعمل بثماني نوى مع 12 سلسلة، على الرغم من أن التطبيقات على ما يبدو ستتطلب مزيدًا من التحسين للاستفادة من هذه الميزة. أما بالنسبة لوحدة معالجة الرسومات، فقد أضافت شركة Huawei معالج Maleoon 910 الخاص بها، والذي يُزعم أنه على قدم المساواة مع معالج Snapdragon 888.

يشبه إلى حد كبير جهاز Mate 60 Pro، يدعم جهاز Mate 60 Pro+ المتطور خدمة المكالمات عبر الأقمار الصناعية من شركة China Telecom والمراسلة عبر الأقمار الصناعية باستخدام BeiDou. الاختلافات الوحيدة الملحوظة (التي يمكننا رؤيتها الآن) هي "عملية الصبغة المعدنية المزدوجة النانوية" المختلفة والكاميرات الخلفية الأفضل. أما بالنسبة لجهاز Mate X5 القابل للطي، فهو مطابق تقريبًا لجهاز Mate X3 فائق النحافة، باستثناء التبديل إلى زجاج Kunlun Glass من هواوي على الشاشة الخارجية (وبالتالي زيادة الوزن بمقدار 2 جرام)، بالإضافة إلى المظهر المعدل قليلاً للكاميرا الخلفية. جزيرة. لم تكشف شركة Huawei بعد عن أسعار أي من الطرازين، على الرغم من أن الطلبات المسبقة ستبدأ في الساعة 6:08 مساءً بالتوقيت المحلي اليوم.

إذا كانت جميع الهواتف الذكية الأربعة الأحدث من هواوي مدعومة بالفعل بمعالج Kirin 9000S، فهذا يشير إلى أن هواوي واثقة من إنتاجية الرقائق الخاصة بها - مما قد يضيف ضربة أخرى للعقوبات الأمريكية. تشير الشائعات إلى أننا سنسمع المزيد عن هذه الأجهزة في نهاية شهر سبتمبر – مما يؤدي بسهولة إلى تجنب اندفاع iPhone 15.