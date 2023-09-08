‎4 فوائد صحية لتناول الشوفان يوميًا

أشارت الدراسات إلى أن الشوفان ودقيق الشوفان له العديد من الفوائد الصحية وتشمل هذه فقدان الوزن، وانخفاض مستويات السكر في الدم، وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.

الشوفان من بين أصح الحبوب على وجه الأرض، لأنها حبوب كاملة خالية من الغلوتين ومصدر رائع للفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة المهمة.

وحسب ما نشره موقع The Quint، فإن الشوفان من الأطعمة الغنية بالألياف ويحتوي على الاحماض الأمينية ولدية فوائد مذهلة أخرى يمكن التعرف عليها في السطور التالية:

فوائد الشوفان وإنقاص الوزن

يوجد في الشوفان بيتا جلوكان الذي يعطي شعورا بالشبع وامتلاء المعدة، وبالتالي يشعر الشخص بالشبع بعد تناول الشوفان لإطلاقه ببتيد YY (هرمون ينتج في الأمعاء) عند تناول الأطعمة، ويجعل الشخص يحصل على كمية قليلة من الطعام وبالتالي يساعد في إنقاص الوزن.

الشوفان والعناية بالبشرة

ووفقا لما نشره موقع The Quint، فإن الشوفان توجد به العناصر التي تجعل البشرة أكثر إشراقا، حيث يمكن طحن الشوفان ووضعه على البشرة للحماية من الحكة، وتهيج الجلد حيث يفضل استشارة أخصائي الجلدية لمعرفة هل يناسب الشوفان بشرتك أم لا؟.

الشوفان يقلل الإمساك

يعمل الشوفان على تقليل الإمساك عند الأشخاص الذين يعانون من اضطراب في المعدة، نظرا لأنه يحتوي على الألياف وهو يعمل كملين طبيعي، ويسهل عملية البراز ويحمي الجهاز الهضمي من مشاكل الإمساك المزمن.

الشوفان غني بمضادات الأكسدة

الشوفان يحتوي على مضادات الأكسدة المتمثلة في الأفينانثراميدات والبوليفينول وحمض الفيروليك، حيث تعمل على تعزيز تدفق الدم وتوسيع الأوعية الدموية وله خصائص مضادة للالتهابات داخل الجسم عند تناول