‎7 أسباب غير مرضية وراء احتباس الماء في الجسم

يمكن أن يكون احتباس الماء مشكلة شائعة أو علامة على حالة صحية، يمكن أن تساعد بعض التغييرات في نمط الحياة في تقليل احتباس الماء عندما لا تكون ناجمة عن حالة صحية خطيرة.

احتباس الماء، المعروف باسم الوذمة، هو تورم في أجزاء من الجسم، ويمكنك تجربة احتباس الماء في الساقين أو الكاحلين أو القدمين وكذلك الوجه واليدين.

إنه ناتج عن تراكم السوائل في أنسجة الجسم، والجلوس لفترة طويلة خلال يوم العمل أو على متن الطائرات، والتغيرات الهرمونية أثناء الحمل، وحتى الوقوف لفترة طويلة جدا يمكن أن تسبب كل هذا الحدوث، ويتكون جسمك من 50 إلى 60 في المائة من مصادر المياه الموثوقة. عندما لا يكون مستوى ترطيبك متوازنا، يميل جسمك إلى التمسك بهذا الماء.

الأسباب غير المرضية لاحتباس الماء في الجسم

نتيجة الوقوف والجلوس لمدة طويلة؛ فقد تتسبب الجاذبية في تجمع الماء بالأطراف السفلى من الجسم.

أو بسبب الإكثار من تناول كثير من الصوديوم من خلال إضافة كميات كبيرة من الملح للطعام، أو نتيجة تناول الأغذية المصنعة أو أيضًا المشروبات الغازية.

أو قد يرجع السبب للآثار الجانبية لتناول بعض الأدوية، ومنها:

1ـ بعض العلاجات الكيميائية.

2ـ ومضادات الاكتئاب.

3ـ وكذلك بعض مسكنات الألم.

4ـ أو أدوية ضغط الدم.

5ـ فضلًا عن بعض حبوب منع الحمل الهرمون