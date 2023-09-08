الرياض تبحث مع باريس إمكانية شراء مُقاتلات "رافال" الفرنسية

تبحث "السعودية"، مع فرنسا إمكانية شراء مُقاتلات "رافال" الفرنسية للقوات الجوية السعودية، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية نقلًا عن مصدرين لها.

وبحسب مصادر الوكالة، فإن مسألة شراء مقاتلات "رافال" نوقشت خلال لقاء وزير الدفاع السعودي مع نظيره الفرنسي الذي يقوم بزيارة رسمية للرياض.

وقال أحد المصادر إن السعودية تنظر في إمكانية شراء ما يصل إلى 200 طائرة بناء على شروط الصفقة المحتملة التي سيحددها المنتج.

ونقلت الوكالة عن المصدر قوله إن "المملكة قد تشتري ما بين 100 و200 مقاتلة من نوع "رافال" على المدى البعيد، ما يعادل تقريبا عدد طائرات "إف 15" و"يوروفايتر تايفون" التي يمتلكها طيران الجيش".

شراء مُقاتلات "رافال"

وأشار مصدر آخر إلى أن السعودية كانت تدرس شراء مقاتلات "رافال" في عام 2006، لكنها اختارت "إف 15" آنذاك، وهي الآن تسعى لتنويع مصادر توريدات الأسلحة.

وأضاف أن "سلطات المملكة تعيد النظر تدريجيا في الموقف من التعامل مع مصدري الأسلحة لتجنب الاعتماد على دولة واحدة".

واعتبر أن أحد أسباب اهتمام السعودية بمقاتلات "رافال" هو التوترات بين الرياض وواشنطن، وأن ذلك يدل على رغبة المملكة في الحد من الحضور الأمريكي في الشرق الأوسط.

ولفت المصدر إلى أنه على الرغم من المباحثات حول شراء مقاتلات "رافال"، لا تزال السعودية تهتم بمقاتلات "إف 35" الأمريكية من الجيل الخامس.

وأكد المصدران أن المباحثات بين الوزيرين السعودي والفرنسي تناولت إمكانية انضمام الرياض إلى الأعمال لتصميم مجمع الطيران من الجيش السادس FCAS/SCAF، وأحد عناصره الأساسية مقاتلة NGF من الجيل السادس.

وحسب المصدرين، فإنه بإمكان السعودية أن تقدم تمويلا بالحجم الذي سيسمح بالإسراع في تنفيذ المشروع بشكل ملموس. وبالتالي تعول السعودية على ضمان حصولها على أحدث الطائرات في المستقبل، ما سيسمح لها بالتخلي عن ضرورة شراء "إف 35" الأمريكية.

وذكر المصدران أن المسائل المتعلقة بشراء مقاتلات "رافال" ومشاركة السعودية في تطوير مشروع FCAS ستناقش خلال لقاء وزير الدفاع الفرنسي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.