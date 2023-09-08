منتخب إسبانيا يقسو على جورجيا بـ"سُباعية" في تصفيات أمم أوروبا

حقق منتخب إسبانيا فوزًا مثيرًا على جورجيا بسبعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب بوريس بايشادزي دينامو أرينا ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة ليورو 2024.

سجل أهداف منتخب إسبانيا ألفارو موراتا "هاتريك" و سولومون كفيركفيليا لاعب جورجيا بالخطأ في مرماه، داني أولمو، نيكو ويليامز و لامين يامال في الدقائق 22 و 27 و 38 و 40 و 66 و 68 و 74 من عمر المباراة.

بينما سجل جيورجي شاكفيتادزي هدف منتخب جورجيا الوحيد في الدقيقة 49 من المباراة.

بدأ المنتخب الإسباني المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: أوناي سيمون.

الدفاع: أليخاندرو بالدي - إيميريك لابورت - باو توريس - كارفاخال.

الوسط: رودري - فابيان رويز - جافي.

الهجوم: لامين يامال - ماركو أسينسيو - موراتا.

بهذا الانتصار رفع منتخب إسبانيا رصيده إلى 6 نقاط ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة، خلف منتخب إسكوتلندا الذي يتربع على الصدارة بـ12 نقطة.