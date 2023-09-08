الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

إيقاف فان دايك نجم ليفربول الإنجليزي

الهولندي فيرجيل
الهولندي فيرجيل فان دايك،

أوقف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الهولندي فيرجيل فان دايك، نجم ليفربول الإنجليزي، لمدة مباراة، وتغريمه 100 ألف جنيه إسترليني.

وقال الاتحاد الإنجليزي، في بيان: تم إيقاف فيرجيل فان دايك، لمباراة واحدة، وغرامة قدرها 100 ألف جنيه إسترليني؛ لخرقه قاعدة الاتحاد الإنجليزي E3.1، خلال مباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد نيوكاسل يونايتد، يوم الأحد 27 أغسطس.

وأضاف: اعترف المدافع بأنه تصرف بطريقة غير لائقة، واستخدم كلمات مسيئة ومهينة تجاه حكم المباراة؛ بعد طرده في الدقيقة 29، وتم فرض العقوبات لاحقًا من قبل لجنة تنظيمية مستقلة.

يذكر أن ليفربول يحتل المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 10 نقاط.

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