حفيدة محمد عبدالوهاب تكشف حقيقة خلاف جدها مع أم كلثوم (فيديو)

قالت زينب أباظة، حفيدة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب أن أسرة عبد الوهاب كانت تجتمع يوم الجمعة من كل أسبوع في منزله، مشيرة إلى أنها كانت مجنونة مزيكا وغناء ولكن جدها رفض عملها في الفن.

وكشفت زينب أباظة حفيدة عبد الوهاب خلال لقائها مع الاعلامية ايمان ابو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة ان عبد الوهاب كان يشعر بالوحدة رغم أصدقائه الكثيرين.

وأشارت زينب أباظة إلى أن عبد الوهاب كان ينصحني بالتفكير أولا قبل الكلام، نافية ما تردد عن وجود خلافات بين عبد الوهاب وأم كلثوم، مؤكدة أن هناك صداقة كبيرة كانت تجمهما.

وأوضحت حفيدة عبد الوهاب خلال اللقاء علاقته بعائلته والأشياء التي كان يكرهها والتي يأتي في مقدمتها عدم الالتزام بالمواعيد.