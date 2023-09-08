إيقاف Starship حتى تتخذ سبيس إكس 63 إجراءً تصحيحيًا

سيكون الإطلاق التجريبي لـ SpaceX's Starship في أبريل هو الأخير في المستقبل المنظور. أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية يوم الجمعة أنها أغلقت تحقيقاتها في الحادث الذي وقع في أبريل، لكن لن يُسمح للشركة باستئناف عمليات الإطلاق التجريبية حتى تعالج قائمة تضم 63 "إجراءً تصحيحيًا" لنظام الإطلاق الخاص بها.

"يبدو أن الهوامش الهيكلية للمركبة أفضل مما توقعنا"، هذا ما قاله الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX والتميمة Elon Musk مازحًا للصحفيين في أعقاب الإطلاق التجريبي في أواخر أبريل. ومع ذلك، وفقًا لتقرير صادر عن خدمة الأسماك والحياة البرية الأمريكية، أدى الإطلاق الفاشل إلى حقل حطام مساحته 385 فدانًا شهد سقوط قطع خرسانية على ارتفاع أكثر من 2600 قدم من منصة الإطلاق، وحرائق غابات بمساحة 3.5 فدان و"سحابة أعمدة من الحطام المسحوق". الخرسانة التي ترسب المواد على مسافة تصل إلى 6.5 ميل شمال غرب موقع الوسادة.

"تشمل الإجراءات التصحيحية إعادة تصميم أجهزة المركبة لمنع التسربات والحرائق، وإعادة تصميم منصة الإطلاق لزيادة قوتها، ودمج مراجعات إضافية في عملية التصميم، وتحليل واختبار إضافي لأنظمة ومكونات السلامة الهامة بما في ذلك نظام سلامة الطيران المستقل، وتطبيق ممارسات إضافية للتحكم في التغيير"، حسبما جاء في بيان إدارة الطيران الفيدرالية. علاوة على ذلك، تقول إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) إن SpaceX لن يتعين عليها إكمال هذه القائمة فحسب، بل سيتعين عليها أيضًا التقدم للحصول على تعديل لترخيصها الحالي والحصول عليه "الذي يتناول جميع متطلبات السلامة والبيئة وغيرها من المتطلبات التنظيمية المعمول بها قبل إطلاق Starship التالي". باختصار، وصلت شركة SpaceX إلى مرحلة "الاكتشاف".

أصدرت شركة SpaceX تدوينة بعد وقت قصير من نشر إعلان إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، وتناولت هذه القضية بشكل غير مباشر. جاء في المنشور: "لقد قدم اختبار الطيران الأول لـ Starship العديد من الدروس المستفادة"، ونسب الفضل إلى "نهج التطوير التكراري السريع" الخاص بها، حيث ساعد في تطوير جميع مركبات SpaceX حتى هذه النقطة و"المساهمة بشكل مباشر في العديد من الترقيات التي يتم إجراؤها لكل من البنية التحتية للمركبة والأرضية". ".

واعترفت الشركة بأن نظام سلامة الطيران المستقل (AFSS)، المصمم للتدمير الذاتي للصاروخ عندما يخرج عن مسار طيرانه ولكن قبل أن يصل إلى الأرض، عانى من "تأخير غير متوقع" - استمر لمدة 40 ثانية. لم توضح شركة SpaceX السبب، إن وجد، الذي وجدته للخطأ، ولكن يقال إنها قامت منذ ذلك الحين "بتعزيز وإعادة تأهيل AFSS لتحسين موثوقية النظام".

تقول المدونة: "تنفذ SpaceX أيضًا مجموعة كاملة من ترقيات أداء النظام التي لا علاقة لها بأي مشكلات تمت ملاحظتها أثناء اختبار الطيران الأول". تتضمن هذه التحسينات نظامًا جديدًا لفصل المرحلة الساخنة والذي سيفصل بشكل أكثر فعالية المرحلتين الأولى والثانية، ونظام إلكتروني جديد للتحكم في الدفع (TVC) لصواريخ رابتور الثقيلة، و"ترقيات كبيرة" لمنصة الإطلاق المدارية و نظام الوسادة الذي صادف أنه فشل في الاختبار الأول ولكنه، مرة أخرى، غير مرتبط تمامًا بهذه الترقية. لا يمكن تأكيد ما إذا كانت هذه التحسينات تتداخل مع الـ 63 التي تفرضها إدارة الطيران الفيدرالية في وقت النشر لأن إدارة الطيران الفيدرالية لم تنشرها علنًا.