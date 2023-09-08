رابح حيدر يكشف إجراءات الحفاظ على السيارة وحمايتها من الأعطال

وجه البلوجر رابح حيدر الشهير بـ"أبو رامي"، خبير السيارات، بعض النصائح العامة التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على السيارة بحالة جيدة، مؤكدا على ضرورة التحقق من دليل المالك الخاص بالسيارة لمعرفة الصيانة الموصى بها والجدول الزمني لكل عملية صيانة، واتباع هذا الجدول بدقة لضمان أداء السيارة بشكل أمثل.

وأضاف حيدر، أن تغيير زيت المحرك بانتظام أحد أهم الأشياء التي يمكنك القيام بها للحفاظ على سيارتك، فضلا عن استخدم نوع الزيت الموصى به من قبل الشركة المصنعة والحرص على تغييره وفقًا للجدول الموصى به.

كما طالب أبو رامي، بفحص الإطارات والتأكد من فحص ضغط الهواء في الإطارات بانتظام وتعبئته وفقًا للقيم الموصى بها، فضلا عن فحص الإطارات أيضًا للتأكد من عدم وجود تآكل أو تلف، واستبدل الإطارات التالفة عند الحاجة.

وتابع: "تأكد من فحص نظام الفرامل بشكل دوري، بما في ذلك قرص الفرامل وأقراص الفرامل ووسادات الفرامل، واستبدل أي جزء يظهر عليه علامات سوء الأداء أو البلى".

وأردف رابح حيدر: "قم بتغيير سوائل الفرامل وسوائل نقل الحركة والسوائل الأخرى وفقًا للجدول الموصى به، وتأكد من استخدام السوائل الموصى بها من قبل الشركة المصنعة، فضلا عن تنظيف السيارة بانتظام من الخارج والداخل، واستخدم منتجات التنظيف المناسبة وتجنب استخدام المواد الكيميائية القاسية التي يمكن أن تتلف الطلاء أو الأجزاء الداخلية".

واختتم البلوجر رابح حيدر، قائلا: "كن حذرًا واستمع إلى أي أصوات غير طبيعية تصدر من السيارة. إذا لاحظت أي طقطقة أو صوت غير عادي، قم بفحصها لتحديد سببها واتخاذ الإجراءات اللازمة".