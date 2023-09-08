ماسك يُعلّق على مزاعم وجود دعاية مُوالية لروسيا في شبكة إكس

أكد رجل الأعمال والملياردير الأمريكي، "إيلون ماسك"، أنه لا تُوجد دعاية مُوالية لروسيا، على شبكة التواصل الاجتماعي X ("تويتر" سابقًا)، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الجمعة.

وكتب ماسك عبر X: "أين كل هذه الدعاية الموالية لروسيا؟ نحن لا نراها"، وذلك ردا على منشور للصحفي غلين غرينوالد علق فيه على ما نشرته صحيفة "واشنطن بوست" من مزاعم أن رفض شبكة X فرض رقابة على المحتوى يساهم في انتشار "الدعاية الموالية لروسيا".

واشنطن بوست تُروج لدراسة مُضللة

وكتب غرينوالد: "لقد روجت واشنطن بوست لدراسة مضللة بشكل صارخ أعدت بتكليف من الاتحاد الأوروبي، و(تقف وراءها) مجموعة من حلفاء (وزيرة الخارجية والمرشحة الديمقراطية سابقا) هيلاري (كلينتون) زعمت أن حرية التعبير عبر الإنترنت تسهل الدعاية الروسية".

وتابع: "إنهم يعترفون بمصدر قلقهم الرئيسي ألا وهو انتخابات 2024. إنهم بحاجة إلى الرقابة للتحكم بالنتائج".

تُجدر الإشارة إلى أن الوصول إلى X لا يزال مقيدا في روسيا منذ مارس 2022 بسبب نشرها "معلومات غير صحيحة ومخالفة للقانون".