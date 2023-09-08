منتخب مصر إلى ربع نهائي بطولة أفريقيا لكرة الطائرة رجال

استطاع منتخب مصر للكرة الطائرة رجال حجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي ببطولة أفريقيا، بعدهزيمة نظيره الكيني بنتيجة 3 ـ صفر بدور الـ16 من البطولة التي تستضيفها مصر حتى 14 سبتمبر الجاري.



موعد مباراة منتخب مصر لكرة الطائرة القادمة فى بطولة أفريقيا رجال

ويلتقي الفراعنة في الدور ربع النهائي مع منتخب المغرب الذي تمكن من الفوز على مالي بنتيجة ثلاثية نظيفة في دور الـ16.

وتضم قائمة الفراعنة كلًا من:” أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد”.

ويترأس البعثة في البطولة تامر بيبرس عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويقود المنتخب فنيًا الإيطالي فلافيو جيونيلي، و حسن الحصرى المدرب العام، و محمد بخيت المدرب المساعد، ومحمد معوض مدير المنتخب، وأحمد سعيد محلل تقني، و روجيريو أفيلار جيديس مخطط أحمال، سامح ظلام علاج طبيعي، وعلى زكي المدير الإداري.

وكان اتفق الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، مع شركة تذكرتي على توحيد أسعار تذاكر مباريات مصر ببطولة الأمم الأفريقية لتصبح 40 جنيه من أجل تسهيل حضور الجماهير في البطولة لتقديم الدعم والمؤازرة للمنتخب المصري من أجل التتويج باللقب.