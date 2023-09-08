الجمعة 08 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد .. جلسات مكثفة بالحوار الوطني لصياغة التوصيات النهائية ورفعها للرئيس

الصفحة الأولى بالوفد
الصفحة الأولى بالوفد

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا السبت، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "جلسات مكثفة بالحوار الوطني لصياغة التوصيات النهائية ورفعها للرئيس".

 

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خبير سياسي يكشف رسالة السيسي للعالم في قمة العشرين (فيديو)

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السيسي يصل إلى الهند للمشاركة في قمة العشرين

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

وجدي زين الدين: عبدالسند يمامة يقود الحراك السياسي الجديد

أوروبا تشيد بالمحاصيل الزراعية المصرية القاهرة أكبر مصدر لمحصولي البصل والبطاطس

"السيسي" يشارك في قمة العشرين بالهند تعزيز إندماج الدول النامية والإفريقية في الاقتصاد العالمي

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