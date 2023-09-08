اقرأ غدًا بالوفد .. جلسات مكثفة بالحوار الوطني لصياغة التوصيات النهائية ورفعها للرئيس

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا السبت، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "جلسات مكثفة بالحوار الوطني لصياغة التوصيات النهائية ورفعها للرئيس".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

وجدي زين الدين: عبدالسند يمامة يقود الحراك السياسي الجديد

أوروبا تشيد بالمحاصيل الزراعية المصرية القاهرة أكبر مصدر لمحصولي البصل والبطاطس

"السيسي" يشارك في قمة العشرين بالهند تعزيز إندماج الدول النامية والإفريقية في الاقتصاد العالمي

بعد حملة "الوفد" وكشف وفاة الطفلة "قسم": إحالة أطباء الأطفال بمستشفى أبوتشت لـ "الجنايات:

الاحتلال يقتحم مصلى الرحمة في "الأقصى" ويحطم محتوياته.. تجدد اشتباكات مخيم "عين الحلوة".. وإطلاق قنابل حارقة على الجنوب

السفير الهندي يؤكد أهمية مشاركة الرئيس

134 ألف شكوى ضد الحكومة في شهر.. و"مدبولي" يشدد على سرعة الحل