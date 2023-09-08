مدلولات الطوابع التذكارية الهندية بمناسبة "G20"

أصدر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في 26 يوليو الماضي، طوابع بريدية وعملات معدنية تذكارية خاصة بمجموعة العشرين، أثناء افتتاح المبنى الجديد للبرلمان الهندي "بهارات ماندابام" في نيودلهي، الذي ستُعقد فيه قمة مجموعة العشرين.

طوابع بريدية وعملات معدنية تذكارية خاصة بمجموعة العشرين

واستوحت دولة الهند العملات المعدنية والطوابع البريدية التذكارية الخاصة بمجموعة العشرين، من شعار رئاسة الهند لمجموعة العشرين "أرض واحدة · عائلة واحدة · مستقبل واحد".

وعلى مر التاريخ، درجت الدول المنظمة لقمم المجموعة على إصدار طوابع بريدية وعملات تذكارية توثق تنظيمها للقمة.".

ويُعبّر الطابع البريدي التذكاري الأول لمجموعة العشرين، المكسو باللون الذهبي، عن التنوع والشمولية والتراث الثقافي الغني للهند، وهو مستوحى من زهرة اللوتس، الزهرة الوطنية للهند، كما ترمز بتلات الختم السبع للزهرة إلى التقاء القارات السبع للكرة الأرضية، في دلالة على أنها أرض واحد، يسكنها بشر يشكلون عائلة واحدة من حيث الأصل الإنساني، ويشتركون معاً في مستقبل واحد.

ويرمز الطابع البريدي التذكاري الثاني لمجموعة العشرين إلى العمل الجماعي والإرادة الجماعية لأعضاء مجموعة العشرين، لتحقيق نتائج شاملة وطموحة وحاسمة وموجهة نحو العمل، كما ترمز "الأيادي السبعة" إلى القارات السبع.