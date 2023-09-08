متمردو الكونغو يفخخون الأطفال للإيقاع بالجيش

لنصب فخ لقوات الأمن في شمال منطقة كيفو، ربط المتمردون في جمهورية الكونغو الديمقراطية أحزمة ناسفة حول رضيعتين توأمتين، في واقعة وصفتها اليونيسيف بالأعمال غير الأخلاقية.

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الجمعة، أن المتمردين في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ربطوا أحزمة ناسفة حول رضيعتين توأمتين، بهدف نصب فخ لقوات الأمن في أحد الحوادث التي تظهر تصاعد العنف ضد الأطفال هناك.

أوضحت، أنه عُثر على الرضيعتين، وعمرهما عام واحد، في قرية بشمال منطقة كيفو، والتي كثفت فيها جماعة مسلحة تعرف باسم القوات المتحالفة الديمقراطية هجماتها بالقنابل، وفك خبراء الألغام الأحزمة دون أن تنفجر.

قال غرانت ليتي ممثل اليونيسف في الكونغو في مؤتمر صحافي في جنيف: "كانت النية هي أن تنفجر (الأحزمة) في قوات الأمن مع وصول قوات الشرطة أو الجيش الكونغولية".

لفت، إلى أن الاستخدام المتزايد للعبوات الناسفة بدائية الصنع مجرد واحد من "اتجاهات غير أخلاقية" عدة مع وصول العنف ضد الأطفال إلى مستويات لم يسبق لها مثيل، في الجزء الشرقي من الكونغو.

أضاف: "يتعرض الأطفال للاغتصاب والقتل يوميًّا، تختطفهم الجماعات المسلحة وتجندهم وتستغلهم - ونعلم أن التقارير المتوفرة لدينا ليست سوى غيض من فيض".

أكدت الأمم المتحدة، أن أعمال العنف في الكونغو تسببت في واحدة من أسوأ وأطول حالات الطوارئ الإنسانية في العالم، إذ يواجه أكثر من 27 مليون شخص نقصًا في الغذاء، واضطر ما يقرب من 5.5 مليون إلى الفرار من منازلهم، ويتحمل أكثر من 2.8 مليون طفل وطأة هذه الأزمة.



لم يتم الكشف عن هوية الرضيعتين، اللتان قُتل والداهما في هجوم يُعتقد أنه للقوات المتحالفة الديمقراطية، ويتم الاعتناء بهما من سوء التغذية في أحد مراكز الأمم المتحدة قبل إيداعهما في دار رعاية.