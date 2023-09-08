أول تعليق من رامي صبري على حفل شبين الكوم: "شكرًا"

علق الفنان رامي صبري، على حفله الذي أقيم أمس الخميس في شبين الكوم، والذي شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

نشر رامي صبري، مجموعة صور من الحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، معلقًا : "أكتر من 50 ألف أمس في حفل شبين الكوم للمرة الأولى، غلق جميع الشوارع المؤدية للحفل حضور جماهيري كبير من جميع الفئات العُمرية لذلك قررت مع فريق عمل الشركة الغناء في جميع المحافظات المصرية الفترة المقبلة ودا شرف كبير لينا".

رامي صبري

وأضاف “صبري”: "شكرًا شبين الكوم على الحفل المميز وحب ودعم الجمهور العظيم والحضور غير المسبوق، وشكرًا City Club و شكرًا شركة Estadat على إتاحة الفرصة دي للمرة الأولى، شكرًا كوكاكولا على الحفل الخطير".

رامي صبري

وجه رامي صبري الشكر إلى وزارة الداخلية التي قامت بتأمين الحفل والحضور، قائلًا: "شكر واجب إلى وزارة الداخلية وبشكل خاص مديرية أمن المنوفية علي تأمين الحفل والجهات المعنية كافة التي أسهمت بالخروج الحفل بهذا الشكل اللائق".

رامي صبري

آخر الأعمال الغنائية لـ رامي صبري:

كان رامي صبري، آخيرًا أغنية “كعبك علي”، وهي من كلمات تامر حسني، ألحان رامي صبري، توزيع جلال حمداوي.

رامي صبري

طرح رامي صبري حديثًا أغنية “ملك الفرفشة”، الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان رامي صبري، وتقول كلماتها:

“ياملكِ الفرفشه والروقان والنعنشه قبلك دُنيتى كانت صورة مِنغمشه عمايلك مُدهشه معششه فى قلبي أعمل ايه ؟ تضحكلى الضحكه أروق وأصفىّ تعدِل مزاجى قوام إنت إخترعت إزاى وصفه بتجمِل الأيام ياخاطفنى حتة دين خطفه يابو أحلى كلام أنت اللى وجودك يبسِطنا ده كلام خلاص معروف ده انت مهنينا مسيطنا وخرجت ع المألوف خليتنا ف السما عليتنا إتفضل شوف”.

رامي صبري