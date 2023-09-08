جوجل تكشف عن تصميم Pixel 8 قبل حدث iPhone

بينما يحول عالم التكنولوجيا الاستهلاكية أنظاره نحو إطلاق iPhone 15 المتوقع من Apple الأسبوع المقبل، يبدو أن Google مصممة على التأكد من عدم نسيان أن لديها وحدات Pixel جديدة في طور الإعداد. نشرت الشركة نظرة خاطفة على هاتفي Pixel 8 وPixel 8 Pro على YouTube، وكشفت أن الهواتف ستكون متاحة للطلب المسبق في نفس يوم الإعلان عنها: 4 أكتوبر.

لا يعد فيديو Google أكثر من مجرد تصميم تشويقي، لأنه لا يعرض أو يفصل أي ميزات أو مواصفات محددة للهواتف التي ستحل محل Pixel 7 و7 Pro قريبًا. نشرت Google أيضًا صفحة مقصودة جديدة على Google Store اليوم تعرض Pixel 8 / 8 Pro وPixel Watch 2. ولاحظ موقع 9to5Google أن النص البديل للصورة يصف ألوان النماذج المعروضة مثل Rose وPorcelain.



ظهرت أجهزة Pixel القادمة عدة مرات مؤخرًا فيما يشتبه الكثيرون في أنها تسريبات متعمدة لمحاولة تسليط الضوء على شركة Apple. في وقت سابق من هذا الأسبوع، نشرت الشركة (وأزالت) جهاز محاكاة Pixel 8 Pro بزاوية 360 درجة والذي سمح للزائرين بتدوير الجهاز الافتراضي ومشاهدته من كل زاوية. أكد هذا "التسرب" الميزات التي ترددت شائعات سابقًا مثل مستشعر درجة الحرارة وفتحة بطاقة SIM الفعلية وثلاثة من الألوان المتاحة (الأزرق والبورسلين والأسود). ونشرت الشركة أيضًا صورة لشخص يحمل هاتف Pixel 8 Pro بلون البورسلين في نفس اليوم الذي أرسلت فيه Apple دعوات لحدث iPhone.

أشارت تسريبات أخرى إلى أن هاتف Pixel الأعلى يحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل (تسمح بدخول ضوء أكثر بنسبة 50 بالمائة) وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 64 ميجابكسل من إنتاج شركة Sony. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع وجود بطارية بسعة 5000 مللي أمبير وسرعة شحن قصوى تبلغ 27 واط.

وتخطط جوجل للكشف عن الأجهزة في حدث يوم 4 أكتوبر.