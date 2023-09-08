رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث يحضر الاجتماع الفني لدورة ألعاب البحر المتوسط

أقيم اليوم الاجتماع الفني لمنافسات الخماسي الحديث المقرر انطلاقها غدا السبت ضمن منافسات دور ألعاب البحر المتوسط الشاطئية المقامة في مدينة هيراكليون باليونان خلال الفترة من 9 حتى 16 سبتمبر الجاري.

وعقد الاجتماع الفني بمقر المنافسات بحضور السيد الدكتور كلارس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث ورئيسة اتحاد اليونان للخماسي الحديث.

بحضور الدكتور شادي عبدالعزيز أمين صندوق اتحاد الخماسي الحديث المصري ورئيس بعثة الخماسي الحديث وحضور ايهاب السيد المدير الفني للشباب والكابتن احمد سلامة المدرب العام للمنتخب ، ثم قام مدير البطولة بسرح مسار المنافسات والقوانين الخاصة بها واعلان قائمة البدء.

وستقام منافسات الخماسي الحديث غدا بمنافسات الفردي رجال وسيدات ثم التتابع يوم الأحد حيث تقام منافسات الخماسي خلال دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية في الجري والرماية والسباحة.

أدى منتخبنا الوطني تدريباته اليوم على نفس ملاعب المنافسات حيث يمثل منتخبنا الوطني ست لاعبيين هم حبيبة هيثم وجنة وليد و سارة عبيد ومصطفى ابو عامر ويوسف بيومي ومروان علام.

وكانت بعثة الخماسي الحديث وصلت إلى مدينة هيراكليون أمس ويرافقها رباب حسامة للمشاركة في تحكيم منافسات البطولة.