حالة مطرية وسيول على 6 مناطق بالسعودية غدًا السبت

ذكرت وسائل إعلام محلية سعودية، اليوم الجمعة، أن المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودي أعلن عن بدء حالة مطرية وسيول وبرد على 6 مناطق في المملكة، غدًا السبت، وتشمل المناطق الست: مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، جازان، الباحة، نجران.

وقال المركز الوطني للأرصاد السعودية، في تقريره عن طقس اليوم الجمعة، إن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة، وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، وتمتد إلى منطقة مكة المكرمة.

وفي حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، المدينة المنورة، وكذلك على منطقة نجران.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد السعودية أن تشهد هذه المناطق هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة، وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول، وذلك اعتبارًا من غد السبت.