الجمعة 08 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

حالة مطرية وسيول على 6 مناطق بالسعودية غدًا السبت

امطار السعودية
امطار السعودية

ذكرت وسائل إعلام محلية سعودية، اليوم الجمعة، أن المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودي أعلن عن بدء حالة مطرية وسيول وبرد على 6 مناطق في المملكة، غدًا السبت، وتشمل المناطق الست: مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، جازان، الباحة، نجران.

 

وقال المركز الوطني للأرصاد السعودية، في تقريره عن طقس اليوم الجمعة، إن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة، وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، وتمتد إلى منطقة مكة المكرمة.

 

وفي حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، المدينة المنورة، وكذلك على منطقة نجران.

 

وتوقع المركز الوطني للأرصاد السعودية أن تشهد هذه المناطق هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة، وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول، وذلك اعتبارًا من غد السبت.

 

مواد متعلقة

"متزعلوش".. دكتور يكشف خطورة القلب المكسور وينصح بعدم الحزن

الفئات المستحقة لمعاش المتوفى والحصول على الزيادة الجديدة

علماء الفلك يكتشفون "فقاعة من المجرات" تعود إلى العصور الأولى للكون

الأرصاد: غدًا تحسن نسبي في درجات الحرارة

نقيب المحامين يسرد آخر إنجازاته ويؤكد: لا أبيع الأوهام ومستعد للحساب والمساءلة

الشرطة البريطانية تواصل البحث عن جندي مشتبه في التجسس لصالح إيران

وزير الري يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي بمصر تعزيز التعاون بقطاع المياه

كازينوهات وصالات قمار.. الإمارات تتحول إلى لاس فيجاس الشرق
الجريدة الورقية