كيف كان عدد ساعات الأرض 16 ساعة ويزداد لـ25 ساعة ؟

كان في الماضي البعيد عدد ساعات طول اليوم الواحد على كوكب الأرض 16 ساعة، وذلك عندما كان القمر أقرب بكثير من الأرض، وفقا لما قالته الجمعية الفلكية بجدة.

وأضافت أنه في غضون سنوات سيشهد كوكب الأرض ظاهرة غريبة وهي زيادة ساعات اليوم لتصبح 25 ساعة بدلا من 24 ساعة، ويرجع ذلك بسبب ابتعاد القمر تدريجياً عن الأرض، إذ يتحرك القمر مبتعداً عن الأرض بمعدل حوالي 3.8 سم سنوياً وهذا معدل بطيء جداً لكنه يكفي ليكون له تأثير ملحوظ مع مرور الوقت.

وإذا استمر القمر في الابتعاد عن الأرض فإن طول اليوم سوف يستمر في الزيادة، حيث تشير التقديرات إلى أن طول اليوم سيكون 25 ساعة في حوالي 200 مليون سنة في المستقبل البعيد جداً.

ومن المحتمل ألا يصبح طول اليوم 25 ساعة فعليا، فيما يلي بعض التأثيرات الأخرى لابتعاد القمر عن الأرض، مثل ضعف المد والجزر أضعف، وضعف المجال المغناطيسي للأرض، وتغير مناخ الأرض.

وتساعد جاذبية القمر على استقرار دوران الأرض وميلها ومع تحرك القمر بعيدًا ستضعف تأثيرات الاستقرار هذه وهذا يمكن أن يؤدي إلى المزيد من الظواهر الجوية المتطرفة، مثل الأعاصير.

وتساعد جاذبية القمر أيضًا على حماية الأرض من الكويكبات والمذنبات ومع تحرك القمر بعيدًا، سيضعف هذا التأثير الوقائي أيضًا وهذا يمكن أن يزيد من خطر حدوث اصطدام كبير على الأرض.