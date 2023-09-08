بالانفوجراف.. حصاد الشباب والرياضة خلال الأسبوع المنقضي

أصدرت وزارة الشباب والرياضة تقريرها الاسبوعي بالانفوجراف والذي يتضمن أهم اجتماعات وزيارات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالاضافة إلى أهم انشطة وبرامج قطاعي الشباب والرياضة بوزارة الشباب والرياضة وبعض الفاعليات مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات والتي تم تنفيذها خلال الأسبوع من 2 حتى 7 سبتمبر 2023 ونستعرض أهمها في التقرير التالي :



البداية مع أهم اللقاءات والاجتماعات التي عقدها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة والهيئات التابعة :

- شهد الدكتور أشرف صبحي، الدكتور محمد فريد صالح رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، انطلاق قمة الشمول الرقمي والمالي للشباب، بالمركز الأولمبي بالمعادي.

- التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، السيد/ بيتر موليما سفير هولندا لدى القاهرة، لبحث تعزيز أُطر التعاون الثنائي المشترك، وتبادل الخبرات بين البلدين على مستوي قطاعي الشباب والرياضة.

- شهد الدكتور أشرف صبحي، بمقر المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسات وجمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بمشاركة الدكتورة نهي طلعت عبد القوي امين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وممثلي جمعيات ومؤسسات التحالف.

- شهد الدكتور أشرف صبحي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين نادي النادي بالعاصمة الادارية وشركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية، بحضور المهندس خالد عباس رئيس مجلس ادارة شركة العاصمة الادارية واللواء محمد نور مساعد الوزير للاستثمار.

- شهد الدكتور أشرف صبحي، ختام منافسات البطولة الإفريقية للخماسي الحديث والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024 والتي استضافتها ملاعب استاد القاهرة على مدار الثلاث أيام الماضية من ٣٠ اغسطس وحتى ١ سبتمبر ٢٠٢٣.

- التقي الدكتور أشرف صبحي، بعثة منتخب شابات كرة اليد مواليد ٢٠٠٤، خلال معسكرها بالمركز الاولمبي، قبل توجهها إلى تونس، لخوض منافسات البطولة الأفريقية في نسختها الـ ١٨، المحدد لها الفترة من 7 إلى 14 سبتمبر الجاري.

- افتتح الدكتور أشرف صبحي، منافسات بطولة أفريقيا لكرة الطائرة، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر الجاري على الصالة المغطاة رقم 2 بإستاد القاهرة الدولي، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

- شهد الدكتور أشرف صبحي، ختام منافسات بطولة مصر الدولية للإسكواش للناشئين والناشئات، والتي استضافتها مصر خلال الفترة من ٣٠ أغسطس حتي ٣ سبتمبر، بملاعب نادي نيو جيزة.

- التقي الدكتور أشرف صبحي، باللواء حازم حسنى رئيس الاتحاد المصري للرماية، لبحث اخر الاستعدادات لاستضافة مصر للبطولة الإفريقية السادسة عشر للرماية، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنطلق خلال الفترة من ١ وحتى ١٠ أكتوبر المقبل، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤.

- التقي الدكتور أشرف صبحي، شريف كمال رئيس الاتحاد المصري للهوكي، بحضور سيف حامد رئيس الاتحاد الافريقي للهوكي وممثلاً عن الاتحاد الدولي للهوكي، لبحث المستجدات الخاصة باستضافة مصر للبطولة، المقرر اقامتها تحت سفح الاهرامات، خلال الفترة من ٢٠ حتى ٢١ أكتوبر القادم بمشاركة ١٠ فرق للرجال والسيدات.

- اجتمع الدكتور أشرف صبحي مع مسئولي هيئة خدمات نقل الدم القومية التابعة لوزارة الصحة والسكان لمناقشة سبل تواجد العربات الخاصة بخدمات نقل الدم داخل مراكز الشباب، لتشجيع الشباب على التبرع بالدم ونشر الوعي حول اهمية التبرع بالدم.

جولات وافتتاحات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالمدن والمحافظات ( بورسعيد - أسوان - الإسكندرية - القاهرة - الجيزة ):

- شهد الدكتور أشرف صبحي، يرافقه محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان بانوراما رياضية من المشاريع القومية التي تنفذها الادارة المركزية للتنمية الرياضية بالصالة المغطاة بالمدينة الشبابية ببورسعيد.

- شهد الدكتور أشرف صبحي، انطلاق بطولة الجمهورية للشركات الـ 56 بالمدينة الرياضية، بمحافظة بورسعيد، تحت شعار "شعلة لليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد" وتحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وينظمها الإتحاد الرياضي العام للشركات بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

- أطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والسيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، مبادرة "درع التسامح.. صعيد بلا ثأر" من محافظة أسوان التي بدأت بدعم من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وسط حضور كبير وحافل من رجال المصالحات بجميع محافظات صعيد مصر وبدعم كبير من القيادة السياسية.

- عقد الدكتور أشرف صبحي، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اجتماعًا مع اللجنة المشتركة لإدارة منشآت واستثمارات وزارة الشباب والرياضة بأسوان.

- قام الدكتور أشرف صبحي، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بوضع حجر الأساس لمشروع استثماري بمساحة ١٩٠٠ متر بالجانب القبلي لسور نادي أسوان الرياضي، بنظام حق الانتفاع لمدة ٢٥ عام.

- تفقد الدكتور أشرف صبحي، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخاصة بالإدارة المركزية لتنمية النشء، بمركز شباب المدينة بأسوان.

- قام الدكتور أشرف صبحي، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بجولة تفقدية للأنشطة المُقدمة من الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة، لأبناء محافظة أسوان.

- شهد الدكتور أشرف صبحي، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، النسخة الثانية من قمة شباب الصعيد، التي تحمل شعار "تواصل، تفاعل، مستمر"، بمشاركة ٥٠٠ شاب وشابة من الكيانات والقيادات الشبابية بمحافظات الصعيد، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

- استقبل الدكتور أشرف صبحي، شعلة اسبوع شباب الجامعات رقم "١٣" بكلية التربية الرياضية بالهرم، رفقة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وكان في استقبالهم الدكتور وليد عبد الرازق عميد كلية التربية الرياضية بالهرم والعديد من اساتذة الكلية.

- شهد الدكتور أشرف صبحي، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، فعاليات ملتقى "تصدوا معنا" وسط حضور ألف شاب وفتاة من أبناء محافظات "القاهرة، الشرقية، الغربية، السويس، بورسعيد، الإسكندرية، مطروح"، ممن حصلوا على دورة تدريبية متخصصة نظمتها لهم وزارة الشباب والرياضة، وذلك بالمدينة الشبابية بأبوقير بالإسكندرية.

- افتتح الدكتور أشرف صبحي، المبنى الاجتماعي وحمام السباحة الأولمبي والغاطس والترفيهي بنادي جرين هيلز بمدينة الشروق.

ومع استمرار حصد أبطال المنتخبات القومية المصرية الميداليات في الألعاب الرياضية المختلفة وتربعهم على منصات التتويج قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة والاشادة بالإنجازات التالية :

- هنأ الدكتور أشرف صبحي، المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي، بعد فوز احمد الجندي و ملك إسماعيل بذهبية إفريقيا والتأهل لأولمبياد باريس 2024 .

- كرم الدكتور أشرف صبحي، الفائزين ببطولة مصر الدولية للاسكواش للناشئين والناشئات، والتي استضفتها مصر خلال الفترة من ٣٠أغسطس حتى ٣ سبتمبر، بملاعب نادي نيو جيزة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الرياضة وتطوير المواهب الشابة في مصر.

- هنأ الدكتور أشرف صبحي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للجمباز وجميع أعضاءه، بنتائج لاعبي المنتخب الوطني ببطولة ROMGYM TROPHY 2023 المقامة بدولة رومانيا، حيث حصل اللاعب علي زهران علي الميدالية الذهبية بجهاز الحلق، واللاعب عمر العربي الميدالية الذهبية بجهاز حصان القفز، والميدالية الفضية للاعب محمد عفيفي بجهاز المتوازي،

- أشاد الدكتور أشرف صبحي، بحصول لاعبي الإسكواش على جوائز الافضل لعام 2023 المقدمة من PSA، حيث تقاسمت نور الشربيني ونوران جوهر جائزة أفضل لاعبة، وعلي فرج أفضل لاعب، وأمينة عرفي أفضل لاعبة ناشئة.

- كرم الدكتور أشرف صبحي، منظمي بطولة العالم للكرة الشاطئية، والتي استضافتها مصر ضمن مهرجان العلمين "العالم علمين".

- كرم الدكتور أشرف صبحي، منظمي بطولة مصر الدولية لرياضة المحركات، والتي أقيمت في العلمين ضمن مهرجان العلمين "العالم علمين"، خلال الفترة من 17 إلى 20 أغسطس الماضي، والذي شارك فيه 125 سائقا محلياً ودولياً.

- هنأ الدكتور أشرف صبحي، إبراهيم أنور السادات الفائز بمسابقة إبداع الموسم ال ١١ في مجال إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، لحصوله على المركز الأول عن جهاز تشخيص الأمراض العصبية باستخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء بمسابقة رالي إكسيليريت التي يتم تنظيمها برعاية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع جامعة الدول العربية.

- أشـاد الدكتـور أشـرف صبـحي، وزيـر الشبـاب والـريـاضـة بنتائج المنتـخب المصــري للجـودو بعد تتـويجـه بـ 4 ميـداليـات خـلال مشاركتـهم في منـافسـات اليـوم الأول من البطـولـة الأفريقيـة للجودو، المقامة حاليًا في مدينة الدار البيضاء بالمغرب.

ونختتم حصادنا الأسبوعي بأهم الأنشطة والفاعليات التي نظمتها الإدارات المركزية بوزارة الشباب والرياضة :

- بدأت وزارة الشباب والرياضة، فعاليات المرحلة الثانية من مبادرة عزبة البرج صديقة للبيئة، والتي تعد أحد مبادرات برنامج دعم المبادرات المجتمعية "نحو الجمهورية الجديدة"، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج دورنا وجمعية تنمية وطن ومركز خدمات التنمية.

- بدأت وزارة الشباب والرياضة، التسابق في المجالات "الأدبية والفنية والعلمية" بمهرجان "إبداع" مراكز الشباب الموسم الرابع 2023 - 2024، خلال الفترة من 2 حتى17 سبتمبر الجاري بدار الهيئة الهندسية بالقاهرة.

- واصلت وزارة الشباب والرياضة، تنفيذ سلسلة الورش الحرفية اليدوية، على مستوى المحافظات، ضمن مبادرة "حرفتك مهنتك " للنهوض بالفتيات والشباب اقتصادياً والحفاظ على التراث اليدوي.

- واصلت وزارة الشباب والرياضة، تنفيذ مبادرة "حدودنا نبضنا" بمركز شباب أبو رماد بمحافظة البحر الأحمر، بالتعاون مع رواد المحافظات الحدودية، لدعم المبادرات الشبابية والمشاريع المجتمعية المبتكرة.

- اختتمت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع المؤسسة الاستشارية للشباب والتنمية (اتجاه)، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، فعاليات تدريب مدربي أندية السكان، والذي استمر على مدار ٧ أيام، بالمدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية.

- واصلت وزارة الشباب والرياضة، تنفيذ فعاليات مبادرة "رواد تحيا مصر" للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وطرق التداول الآمن لتلك المخلفات، في محافظات "القاهرة، الجيزة، الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة، دمياط، الشرقية، بني سويف، الإسكندرية، الفيوم، القليوبية، الأقصر، أسيوط، السويس، شمال سيناء، قنا، أسوان، سوهاج ".

- بدأت وزارة الشباب والرياضة تنفيذ المرحلة الأخيرة من برنامج (لقطة) للموبايل سينما، لتدريب المدربين على الدليل التدريبي وتأهيلهم للعمل بمراكز الشباب، وكذلك خلق كوادر لوزارة الشباب والرياضة للعمل على استدامة المشروع.

- نظمت وزارة الشباب والرياضة، فعاليات الصالون البرلماني لأعضاء برلماني الطلائع والشباب ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ بمحافظتي "سوهاج والشرقية"، وذلك تحت شعار " عشرون عامًا برلمان شباب "، في إطار فعاليات مبادرة «صيف شبابنا».

- أطلقت وزارة الشباب والرياضة، فعاليات المُعسكر التحضيري للمُرشحين للمشاركة في النسخة الثالثة من البرنامج الدولي «أكاديمية شباب المتوسط».

- نظمت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مبادرة مصر الرقمية بوزارة الاتصالات، المعسكر الرياضي "يلا كامب" في محافظة مطروح.

- أعلنت وزارة الشباب والرياضة الانتهاء من المرحلة الاولي لتدريب ١٠٠ متدرب بدورات مكتب فن إدارة الحياة التابع للإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وذلك بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة.

- واصلت وزارة الشباب والرياضة، تنفيذ فعاليات أندية النشء لتلاميذ المدارس بالمحافظات الحدودية، تضمنت الفعاليات عدداً من الأنشطـة (الـريــاضـيــة ـ الثـقـافيـة ــ الفنـيـة) بمحـافـظـة شـمــال سيـنـاء كمـرحـلـة أولـي.

- حققت وزارة الشباب والرياضة نسبة إنجاز متميزة كماً ونوعاً في سرعة الاستجابة والرد على الشكاوى (بوابة الشكاوي الحكومية) ومعالجة اسبابها.

- أقامت وزارة الشباب والرياضة حفل افتتاح بطولة دوري الجمهورية للشركات بالمدينة الشبابية ببورسعيد.

- تواصل المدن الشبابية برأس البر بمحافظة دمياط التابعةلوزارة الشباب والرياضة استقبال الأفواج المشاركة في رحلات "اعرف بلدك".



