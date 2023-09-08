وفد مؤسسة كرامة يشكر السيسي على دعم مصر للمرأة السودانية

أكد وفد مجموعة مؤسسة كرامة والتى تضم أكثر من 77 مؤسسة نسائية سودانية، أنه تقدم بخطاب شكر وتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لحرصه على تقديم الدعم الكامل للمرأة السودانية منذ بداية الأزمة بالسودان.

وفد مجموعة مؤسسة كرامة:

جاء ذلك خلال زيارته أمس للمجلس القومي للمرأة، وذلك فى إطار مبادرة المجلس لدعم الشقيقات السودانيات، والتى أطلقها المجلس ممثلًا في لجنة العلاقات الخارجية بهدف التعرف على العقبات والمشاكل التى تواجههن.

حضر اللقاء الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس والسفيرة منى عمر عضوة المجلس ومقررة لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، وعضوات وأعضاء اللجنة.

استعرض الوفد عددًا من العقبات التى تواجههن ومنها مشكلة التعليم، إذْ من المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد خلال أيام ويجب أن يلتحق به الطلاب السودانيون بمختلف المراحل التعليمية.

مصر هى الوطن الثاني للشقيقات السودانيات:

وقد تقدمت الدكتورة مايا مرسي بخالص الشكر والتقدير لهيباق عثمان رئيسة مجموعة مؤسسة كرامة لجهودها الحثيثة فى التنسيق وتجميع المؤسسات النسائية السودانية لتوصيل صوت المرأة السودانية، وجهودها فى التنسيق لإعداد خطاب الشكر للقيادة السياسية المصرية، مؤكدة أن مصر هى الوطن الثاني للشقيقات السودانيات، وعبرت عن خالص أمنياتها أن تنعم السودان بالاستقرار فى القريب العاجل.

فيما أكدت السفيرة منى عمر أن الهدف من اللقاء والمبادرة هو الخروج بورقة عمل تتضمن العقبات والمشاكل التى تواجه المرأة السودانية، وجدول زمنى للعمل على حلها.