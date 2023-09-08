مصر الخير: هدفنا الوصول العادل لمياه الشرب وتوفير خدمات الصرف الصحي

شاركت مؤسسة "مصر الخير” في فعاليات اليوم الثالث والأخير للمؤتمر العالمي للسكان والتنمية الذي استضافته مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستعرض الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة “مصر الخير” خلال مشاركته في جلسة "المنظمات غير الحكومية كمحفزات لنجاح أهداف التنمية المستدامة" مجالات وبرامج عمل المؤسسة ودورها في تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة المرتبطة ببعضها البعض وأبرزها برامج التكافل الاجتماعي والصحة والتعليم والبحث العلمي والابتكار ومناحي الحياة.





وتناول رفاعي جهود المؤسسة في دعم أهداف التنمية المستدامة في قطاعي الصحة والبحث العلمي والابتكار وخاصة ملف المياه ودورها في حماية الصحة.



قطاع الصحة من القطاعات ذات الأولوية



وأشار إلى أن قطاع الصحة من القطاعات ذات الأولوية حيث أنه تم تقديم الآتي:

أكثر من 11,9 مليون خدمة صحية لعدد 5.4 مليون مستحق في ربوع مصر.

دعم أكثر من 442 كيان طبي، بدءا من الإدارة والتشغيل مرورا بالتطوير الإنشائي وصولا للدعم اللوجيستي.

تنفيذ أكثر من 600 قافلة طبية تستهدف الصعيد والمحافظات الحدودية وتقديم الخدمات العلاجية من خلال القوافل الطبية 500 ألف مستحق.

اجراء أكثر من 60 ألف عملية جراحية حيث تعد مؤسسة "مصر الخير" من أكبر داعمي ملف الدم في مصر، حيث تم تجميع أكثر من 30 ألف كيس دم آمن من خلال حملات التبرع بالدم.

تتكفل المؤسسة بإجراء أكثر من 1500 عمليه جراحة كبري سنويا في مجالات الأورام وزراعة الكبد والكلى والقرنية، وزرع النخاع، وتغيير المفصل، وعمليات القلب المفتوح.. الخ، أكثر من 90% منهم يتماثل للشفاء ويصبح قادر على العمل.

يتم صرف ما يقرب من 1700 وصفة طبية شهريا من أكثر من 350 صيدلية على مستوى الجمهورية للمستحقين الذين يعانون من الأمراض المزمنة، مرضى السرطان، فشل النخاع ودعم مركز أورام الفيوم بأحدث أجهزة المعجل الخطي.

يتم توفير العلاج للجمعيات والمستشفيات الكبرى كدعم مؤسسه دكتور مجدي يعقوب وجمعيه أيادي الشفا بمستشفى الدمرداش.

تم دعم مراكز الغسيل الكلوي على مستوى الجمهورية بعدد 143 جهاز غسيل كلوي 123.5 ألف جلسة سنوياً.



فيما يتعلق بقطاع البحث العلمي فقال الدكتور محمد رفاعي أن مؤسسة "مصر الخير" تعتبر مسألة تحقيق الوصول العادل الى مياه الشرب وتوفير خدمات الصرف الصحي للجميع مسألة ذات أولوية قصوى للمساهمة في ضمان تمتع المواطنين بصحتهم وتفادي الإصابة بعدد من الامراض والاوبئة المرتبطة بجودة المياه والنظافة الشخصية.



كما تتبني المؤسسة المساهمة في تحقيق الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة بشكل متكامل من خلال عدد من قطاعات المؤسسة قطاع الصحة والبحث العلمي والابتكار لإيمانها بارتباط تحقيق هذا الهدف بعدد كبير من أهداف التنمية المستدامة الأخرى وتعمل المؤسسة بمنهجية شاملة من خلال 4 محاور أساسية لضمان الوصول العادل لمياه نقية والادارة المستدامة للمياه وتحسين قدرة المجتمعات على التكيف وتوافر صرف صحي للجميع وتشجيع البحث العملي والابتكار لإيجاد حلول لمشاكل المياه.



وقامت مؤسسة "مصر الخير" منذ عام 2007 بتقديم أكثر من 4.8 مليون خدمة توصيل مياه الشرب النقية للمستفيدين الأكثر احتياجا في أكثر من 100 قرية ونجع على مستوى 23 محافظة من محافظات، بتكلفة حوالي 215,308,832 مليون جنيه.



كما تم توصيل خدمات الصرف الصحي لما يقرب من 70 ألف مستحق وجميعها بصعيد مصر حيث تعتبر المشكلة في الصعيد مركبة، بسبب عدم وجود مصدر لمياه الشرب يصل للمنازل مما يضطر المواطنين الى استخدام الطلمبات الحبشية بشكل غير مدروس مع وجود طرنشات صرف بنفس المنزل وبالتالي يكون مصدر المياه الوارد من الطلمبات ملوثا بمياه الصرف الصحي. وقد قامت المؤسسة بعدد من المشروعات الضخمة خاصة في محافظة سوهاج باعتبارها الأقل حظا في خدمات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية.



وأضاف أن المؤسسة تهتم بتشجيع البحث العملي والابتكار حيث تم تنفيذ نموذج أولي لمحطة تحلية متنقلة تعمل بالطاقة الشمسية لتعميمها في مناطق متعددة بسعة 6 متر مكعب في مطروح بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء، وكذلك تنفيذ وحدة تحلية مياه تعمل بالطاقة الشمسية تنتج 50 متر مكعب في اليوم بقرية شماس بمحافظة مطروح، بالإضافة لعدد من المشروعات في هذا الملف.



وأوضح أن المؤسسة تشارك في رفع الوعي المجتمعي بالحفاظ على المياه المشاركة في إطلاق مبادرة كل نقطة بتفرق عن طريق تركيب صنابير المياه الموفرة في المنازل، ويمكن ان يساهم ذلك في ترشيد حوالي 50% من استهلاك المياه العذبة بالإضافة لتركيب صنابير المياه الموفرة في مباني المؤسسة وتوعية أطفال مدارس التعليم المجتمعي بالعناية بالنظافة الشخصية لحمايتهم وحماية أسرهم من الامراض والأوبة.

كما أنه من المقرر مستقبلا التوسع في توصيل المياه النظيفة الى عدد أكبر من المستحقين ليس فقط في مصر ولكن على مستوى إقليمي 10,500 وصلة مياه وكذلك مد وتدعيم ة وإحلال وتجديد شبكات المياه وتنفيذ وصلات المياه وتحسين بيئة السكن بشكل عام نستهدف 245,000 متر ودعم مزيد من الأبحاث العلمية في مجال إدارة وتنقية المياه وتحويل النماذج الأولية ونتائج الأبحاث الى مشروعات تطبيقية يتم تنفيذها لخدمة المجتمع.