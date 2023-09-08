أعراض الذئبة الحمراء في العين.. التهاب القرنية أبرزها

الذئبة الحمراء في العين (SLE) هي مرض مناعي ذاتي مزمن متعدد الأنظمة، تحدث مضاعفات العين في ما يصل إلى ثلث المرضى الذين يعانون من مرض الذئبة الحمراء، وقد تمثل نتائج العين المظهر الأولي للمرض وقد تؤدي إلى الاعتلال الشديد للعين وفقدان الرؤية، والتشخيص المبكر والإدارة الفورية للمرضى الذين يعانون من مرض الذئبة الحمراء إلزاميان ويتطلبان التعاون بين طبيب العيون وأخصائي الروماتيزم.

أعراض الذئبة الحمراء في العين

تتعدد أعراض الذئبة الحمراء في العين؛ فهي تضر أجزاء كثيرة من العين مثل: محيط العين، وملحق العين والجفن والعصب البصرى، ولعل من أبرز أعراض الذئبة الحمراء في العين ما يأتي:

حدوث انسداد بالأوعية الدموية في شبكية العيون.

الإصابة بانخفاض حدة البصر واحمرار العيون.

وأيضًا الإحساس بوجود شيء في العين.

وكذلك الشعور بوجع شديد وحرقة في العين.

فضلا عن التعرض لالتهاب الأنسجة الوعائية.

ومن المحتمل أن تكون الرؤية غير واضحة مع الزغللة.

ومن الوارد أن يتعرض المريض للرؤية المزدوجة.

وأيضا يصاب بجحوظ العينين.

ويتعرض كذلك لالتهاب قرنيته.

وأخيرا قد يصاب مريض الذئبة الحمراء بجفاف العينين.

ويُشار إلى أنه من أكثر أعراض الذئبة الحمراء في العين شيوعًا، التهاب القرنية وجفاف العينين؛ إذ يعاني غالبية المصابون بمرض الذئبة الحمراء في العيون من حدوث تشقق، وجفاف بالعيون.

جدير بالذكر أن الذئبة التي تؤثر على العين تعد من أنواع الذئبة الجهازية، وهي أحد أمراض المناعة الذاتية المزمنة، وأيضا أكثر أنواع الذئبة الحمراء انتشارًا بين المصابين.