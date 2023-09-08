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الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

غلق باب تلقي طلبات الترشح في انتخابات الزمالك لليوم الخامس

لجنة تلقى طلبات الترشح
لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات الزمالك

أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشيح لانتخابات نادي الزمالك عن غلق باب تلقي الطلبات لليوم الخامس بتقدم ثلاثة مرشحين.

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أحمد هاني زادة يقدم أوراق ترشحه لانتخابات نادي الزمالك

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كمال درويش يكشف سر ابتعاده عن المشهد بنادي الزمالك ورسالة نارية للمرشحين (فيديو خاص)

وتقدم اليوم الجمعة كل من، هاني العتال على منصب نائب الرئيس، و عبد المجيد سليم على منصب أمين الصندوق، وأحمد هاني زادة على منصب العضوية تحت السن .

لجنة تلقي طلبات الترشح بانتخابات الزمالك

وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من، الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيسا للجنة  وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

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