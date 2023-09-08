معرض للمنتجات اليدوية ومناقشة قضايا السكان بمركز شباب جرجا

نظم مركز شباب جرجا التابع لإدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج معرض للشباب اصحاب المشروعات بمقر المركز تم خلاله عرض المشغولات الجلدية واللوحات الفنية والمنسوجات والملابس والديكورات والأعمال الزخرفية ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة وفي إطار سياسة الوزارة في خفض معدلات البطالة وتشجيع الشباب على العمل الحر ومناقشة بعض قضايا السكان .





يهدف المشروع إلى خفض معدلات البطالة ومساعدة الشباب في بيع منتجاتهم ورفع المستوى الاقتصادي والتوعية بقضايا المجتمع بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة .





وعلي جانب آخر من المعرض تم تنفيذ مسرح نادي السكان للتوعية بقضية هامة تعد من أبرز القضايا المجتمعية وهي الزواج المبكر وأضراره الجسيمة على الفرد والأسرة والمجتمع من خلال التوعية الدينية لرجال الدين في تلك القضية وما تحمله من تأثير على المجتمع وعرض الآيات القرانية التي تدعو إلى حماية الأسرة من التفكك والحرص على حياة صحية آمنة .





وأشار الدكتور محمد فريد شوقي إلى أهمية رفع الوعي لدى المواطنين عن خطورة مشكلة الزواج المبكر وإلى خطورة البطالة فكليهما يساعدان بشكل سلبي في معدلات تحقيق التنمية ويلزم معالجة تلك القضايا وحلها.





وفي سياق متصل نظمت مديرية الشباب والرياضة بسوهاج فعاليات الصالون البرلماني بقاعة مركز شباب مدينه جرجا تحت شعار "عشرون عامًا برلمان شباب " بمشاركة 100 شاب وشابة من أعضاء برلمان الشباب والطلائع ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ في إطار فاعليات مبادرة « صيف شبابنا » التي أطلقتها الوزارة في كافة محافظات الجمهورية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم .





حضر فعاليات الصالون كلًا من الدكتور محمدفريد شوقي وكيل الوزارة ويسري كفافي وكيل المديرية للشباب وعاطف السمطي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا .





وتضمنت فعاليات الصالون تنفيذ محاكاة جلسة برلمانية لاعضاء برلمان الشباب والطلائع والحديث عن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بنطاق المحافظة كما تم تنفيذ لقاء حواري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وتم توجيه بعض الاسئلة حول القضايا والمشروعات التي تخص المحافظة .





وثمن المشاركون في الصالون أهمية المشاركة الشبابية والمجتمعية حيث تشكل جزءً هامًا من تنمية المجتمع بشكل شامل وأن الدولة المصرية لها دور واضح وملموس نحو بناء قدرات الشباب وتعزيز الإبتكار والإبداع لديهم من خلال الانخراط في الأنشطة المجتمعية يمكن للشباب تعلم مهارات القيادة والتواصل وحل المشكلات والعمل الجماعي مما يمكنهم من تحقيق نجاحات شخصية ومهنية في المستقبل وتعزيز المشاركة الديمقراطية من خلال تمكين الشباب من المشاركة في عمليات صنع القرار والمساهمة في تشكيل السياسات والبرامج التي تؤثر في حياتهم وحياة المجتمع بشكل عام.





يُذكر أن مبادرة « صيف شبابـنا » تعمل على تعزيز دور النشء الشباب كمورد هام وعامل فاعل في التنمية المستدامة لمصر وتمكينهم من المساهمة في بناء مستقبل أفضل نحو الجمهورية الجديدة .