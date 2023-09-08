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خاص/بالفيديو.. كمال درويش يكشف سر ابتعاده عن المشهد بنادي الزمالك ورسالة نارية للمرشحين وصول الرئيس الأمريكي إلى الهند للمشاركة في قمة العشرين (شاهد)
الجمعة 08 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

خاص/بالفيديو.. كمال درويش يكشف سر ابتعاده عن المشهد بنادي الزمالك ورسالة نارية للمرشحين

كمال درويش
كمال درويش

كشف الدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة ورئيس نادي الزمالك الأسبق في تصريحات خاصة لبوابة الوفد سر ابتعاده عن المشهد والأحداث الدائرة في نادي الزمالك خلال الفترة الراهنة.

وقال رئيس نادي الزمالك الأسبق في تصريحاته لبوابة الوفد انه غيابه عن المشهد في الفترة الحالية يرجع لسببين أولهما انشغاله باللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة، والتي يعتبرها مهمة قومية خاصة وانها تهدف إلى النهوض بالرياضة المصرية وخدمة كل الأندية وليس الزمالك فقط.

وأوضح الدكتور كمال درويش أن السبب الثاني في ابتعاده عن المشهد الحالي بنادي الزمالك هو رغبته في ترك فرصة للكوادر الشابة في الاعلان عن نفسها وقيادة السفينة خاصة بعدما تولى رئاسة الزمالك 4 مرات من قبل، مؤكدا أنه لا بد من منح فرصة للشباب والوجوه الحديدة لقيادة الأمور.

محرر الوفد مع الدكتور كمال درويش 

ووجه الدكتور كمال درويش رسالة إلى المرشحين لانتخابات الزمالك المقبلة والتي ستقام يوم 20 أكتوبر المقبل لانتخاب مجلس إدارة جديد بعد استقالة المجلس السابق بالكامل وتعيين لجنة ثلاثية من قبل وزارة الشباب والرياضة لإدارة النادي.

شاهد تصريحات الدكتور كمال درويش كاملة..

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