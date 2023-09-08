سعر الذهب اليوم الجمعة في ختام تعاملات الصاغة.. عيار 21 بكام

سعر الذهب.. شهدت أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة في اسواق الصاغة المصرية استقرارًا ملحوظاً، حيث أنه لم يطرأ أي تغيير على سعر المعدن الاصفر اليوم في مصر منذ بداية تعاملات الصاغة، واستقر المعدن الأصفر عند آخر تحديث سجله أمس، والذي ارتفعت خلاله كافة الأعيرة كالتالي:

وعالميًا، استقر سعر أونصة الذهب اليوم عند 1919 دولارًا، ويتجه سعر الذهب العالمي لتسجيل انخفاض أسبوعي 0.7%، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة لـ الذهب 0.4% إلى 1949.40 دولار.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذهب خلال نهاية تعاملات الصاغة اليوم الجمعة، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الذهب اليوم الجمعة في محال الصاغة

الذهب

سعر الذهب النهارده

استقر سعر الجنيه الذهب اليوم عند آخر زيادة له بنحو 80 جنيهًا؛ ليسجل:

سعر الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 اليوم عند آخر ارتفاع له بنحو 12 جنيهًا ليصل لـ2526 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب عيار 21

حافظ سعر الذهب عيار 21 اليوم بختام تعاملات الصاغة على آخر زيادة له بنحو 10 جنيهات؛ ليصل لـ2210 جنيهات.

سعر الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 اليوم عند آخر ارتفاع له بنحو 12 جنيهًا ليصل لـ2526 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 18

استقر سعر الذهب اليوم عيار 18 عند آخر ارتفاع له بنحو 8 جنيهات ليصل لـ1894 جنيها.