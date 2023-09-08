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خاص/بالفيديو.. كمال درويش يكشف سر ابتعاده عن المشهد بنادي الزمالك ورسالة نارية للمرشحين وصول الرئيس الأمريكي إلى الهند للمشاركة في قمة العشرين (شاهد)
الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مونديال السلة.. منتخب ألمانيا يخطف بطاقة التأهل إلى النهائي على حساب أمريكا

منتخب ألمانيا لكرة
منتخب ألمانيا لكرة السلة

نجح منتخب المانيا فى خطف بطاقة التأهل الى نهائي كأس العالم لكرة السلة للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

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للتاريخ.. ألمانيا تقصي الولايات المتحدة الأمريكية وتصعد لنهائي بطولة العالم للسلة

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ألمانيا تهزم أستراليا في بطولة العالم لكرة السلة

وفازت الماكينات الألمانية على أمريكا المرشح الاول للتتويج باللقب بنتيجة 113 / 111 فى مونديال السلة المقام حاليا بالفلبين واليابان وإندونيسيا.

ألمانيا تواجه صربيا في النهائي

ويلتقي المنتخب الألماني في النهائي بعد غد الأحد مع نظيره الصربي، الذي تأهل للنهائي بالفوز على المنتخب الكندي 95 / 86 في المباراة الأخرى بالمربع الذهبي في وقت سابق اليوم

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