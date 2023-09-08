مونديال السلة.. منتخب ألمانيا يخطف بطاقة التأهل إلى النهائي على حساب أمريكا

نجح منتخب المانيا فى خطف بطاقة التأهل الى نهائي كأس العالم لكرة السلة للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

وفازت الماكينات الألمانية على أمريكا المرشح الاول للتتويج باللقب بنتيجة 113 / 111 فى مونديال السلة المقام حاليا بالفلبين واليابان وإندونيسيا.

ألمانيا تواجه صربيا في النهائي

ويلتقي المنتخب الألماني في النهائي بعد غد الأحد مع نظيره الصربي، الذي تأهل للنهائي بالفوز على المنتخب الكندي 95 / 86 في المباراة الأخرى بالمربع الذهبي في وقت سابق اليوم