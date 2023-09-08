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الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

عبدالغفار يعلن موعد النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار

أعلن قبل قليل، الدكتور خالد عبدللغفار، وزير الصحة والسكان، عن موعد النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية والتي تكون في الفترة من ٢١ حتى ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤.

 

وعلى هامش المؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان والتنمية 2023، قام الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بزيارة وتفقد الجناح الخاص بهيئة الرعاية الصحية، والمُقام على هامش المؤتمر خلال الفترة من (5-8) سبتمبر الجاري.

استعراض مجهودات الهيئة وإنجازاتها الملموسة في مجال تقديم الخدمات الصحية

 وأوضح بيان الهيئة، تم خلال الزيارة استعراض مجهودات الهيئة وإنجازاتها الملموسة في مجال تقديم الخدمات الصحية، كما تم عرض هذه المجهودات والإنجازات من خلال الاستخدام الذكي للشاشات الرقمية في الجناح، وقد قُدِّمت معلومات شاملة حول إمكانات مجمع السويس الطبي والتجهيزات الطبية وغير الطبية في أقسام المجمع المختلفة.

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