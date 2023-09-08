جامعة الزقازيق تُجهز قافلة تنموية شاملة لقرية منشأة صفوت

تابعت الدكتورة جيهان يسرى، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تجهيزات القافلة الطبية التنموية الشاملة والتى تتوجه صباح غدا السبت الموافق 2023/9/9 لقرية منشأة صفوت مركز ديرب نجم بالشرقية.

تنظيم القافلة يأتى برعاية الدكتور خالد الدرندلى رئيس الجامعة، وضمن خطة قطاع البيئة لقرى ومراكز محافظة الشرقية الأكثر احتياجاً، وتنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير وتنمية الريف المصرى وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين.

وسيشارك فى القافلة أطباء من 10 تخصصات طبية، وأعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة لتنظيم الندوات التوعوية عن تنظيم الأسرة والصحة الانجابية، والإرشاد الزراعى، بالإضافة إلى المشاركين فى تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل فى المجالات المختلفة ضمن مبادرة صنايعية مصر.