سقوط أخطر عنصر إجرامي بمخدرات وسلاح في منيا القمح

تمكن ضباط قطاع الأمن العام، من ضبط عاطل بالشرقية لقيامه بالإتجار بالمواد المخدرة،يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط حائزي الأسلحة والذخائر بدون ترخيص ومتجري المواد المخدرة.

سقوط أخطر عنصر إجرامي بحوزته مخدرات وسلاح في منيا القمح

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية من ضبط (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح).

بحوزته (كمية لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين - بندقية آلية وخزينة – عدد من الطلقات - ميزان حساس - مبلغ مالي) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط تاجرى مخدرات بحوزتهما أسلحة فى نطاق محافظة البحر الأحمر

في واقعة أخري ، نجح ضباط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية، فى ضبط عاطلين بالبحر الأحمر لقيامهما بالاتجار بالمواد المخدرة. جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط حائزي الأسلحة والذخائر دون ترخيص ومتاجري المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن البحر الأحمر، قيام عاطلين، لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة القصير، بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية بقصد حماية نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (بندقية آلية- عدد من الطلقات- كمية لمخدرى الهيروين والشابو- مبلغ مالي- دراجة نارية "دون لوحات معدنية")، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تفاصيل سقوط أخطر عصابة بالشرقية

في سياق اخر ، تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات المساكن والسيارات بالشرقية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية قيام (3 عاطلين، لهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات (المساكن والسيارات) بأسلوبي (كسر الأبواب والمفتاح المصطنع).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم (2 سيارة ملاكي خاصين بالمتهمين "من متحصلات السرقة" – مبلغ مالي) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم (8) وقائع سرقة، وأرشدوا عن المسروقات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.