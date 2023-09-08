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الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الأرصاد: غدًا تحسن نسبي في درجات الحرارة

الأرصاد
الأرصاد

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدًا السبت من المتوقع أن يشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة وتحسنًا نسبيًا، ويسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارًا رطبًا على السواحل الشمالية.

كما تتوقع أن يكون معتدل الحرارة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

 

وتتوقع هيئة الأرصاد أن غدا، يشهد نشاطا للرياح ببعض المناطق، وشبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

 

درجات الحرارة غدًا السبت: 

القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 26 درجة

الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24 درجة

مطروح العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة

سوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة

قنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة

أسوان العظمى 45 درجة  والصغرى  29 درجة  

 

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