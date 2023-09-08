الشرطة البريطانية تواصل البحث عن جندي مشتبه في التجسس لصالح إيران

تتواصل الشرطة البريطانية البحث عن جندي سابق في الجيش البريطاني، يدعى دانييل عابد خليفة، يبلغ من العمر 21 عاماً، مشتبه في ارتكابه جرائم إرهابية وجمع معلومات لصالح إيران.

فر خليفة من سجن إتش إم بي واندسوورث، في غرب لندن، صباح يوم الأربعاء، من خلال التسلل من مطبخ السجن وربط نفسه أسفل سيارة فان.

ومنذ ذلك الحين، شنت السلطات البريطانية عمليات مطاردة وبحث موسعة شملت تشديد إجراءات الفحص الأمني في الموانئ والمطارات، مما أدى لتأخير رحلات.

وذكرت إذاعة "إل بي سي" أن طائرات هليكوبتر تابعة للشرطة شوهدت تحلق حول متنزه ريتشموند، في غرب لندن، في وقت مبكر من اليوم الجمعة.

أكدت السلطات البريطانية أن الشرطة تعمل ليلًا ونهارًا لاستعادة خليفة، وأن وزير العدل البريطاني فتح تحقيقًا داخليًا في ظروف هروبه.