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الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

"العمل" في "بئر العبد"..

توعية شباب شمال سيناء بثقافة العمل الحر والمشروعات الصغيرة

ندوة توعوية للشباب
ندوة توعوية للشباب بشأن ثقافة العمل الحر

قالت وزارة العمل اليوم الجمعة أن مديرية عمل محافظة شمال سيناء ،نظمت ندوة توعوية للشباب بشأن ثقافة العمل الحر والمشروعات الصغيرة ،وكيفية الاستفادة من كل الإمكانيات التي تقدمها الدولة المصرية لمساعدة الشباب على ذلك ،وتأهيلهم لسوق العمل ،وإحتياجاته ..الندوة التي إنعقدت في مركز التدريب المهني ببئر العبد بالمحافظة،حضر فعالياتها مدير مديرية العمل بشمال سيناء محمد سالم عبدالملك ،ومدير الخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات بالمحافظة ،وشباب من الجنسين.

وبحسب بيان صحفي يأتي هذا النشاط تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،و"الحملة" التي أطلقها وزير العمل حسن شحاتة للتوعية الشباب بثقافة العمل الحر ،وإقامة المشروعات الصغيرة ،والإعلاء من قيمة العمل ،وتوجيه للمديريات بتنظيم لقاءات مع الشباب والخريجين الجدد ،والعمال في مواقع الإنتاج ،تنسيقا مع شركاء التنمية داخل المحافظات ،للتوعية ..

كما تأتي الندوة في إطار التعاون المستمر بين مديرية العمل وجهاز تنمية المشروعات بشمال سيناء، في نشر فكر العمل الحر، ومساعدة شباب الخريجين في إقامة مشروعات صغيرة ،وتعريفهم بالخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات للشباب،وجرى خلالها عرض نماذج دراسات الجدوى الاسترشادية والمستندات المطلوبة لبدء نشاط مشىروع صغير، وشروط الحصول على تمويل من الجهاز ،والاستفادة بالخدمات التسويقية بالإشتراك في المعارض،وكذلك طرق الحصول  علي التدريبات الحرفية من خلال مراكز التدريب المهني بمديرية العمل بالمحافظة ..

 

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