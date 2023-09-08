سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الجمعة في ماكينات الـATM

سعر الدولار.. حالة من الاستقرار شهدها السعر المصرفي للدولار بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة في البنوك المصرية بماكينات الـATM، حيث أن اليوم الجمعة والذي يُعد أول أيام الاجازة الرسمية للبنوك المصرية الحكوميةوالخاصة والقطاع المصرفي، إذ أن المعاملات وحركة الدولار وباقي العملات متوقفة حتى انتهاء الاجازة والتي ستكون غدا السبت، ليبدأ أول ايام العمل الرسمية في البنوك الاحد.

وجاء سعر الدولار في البنك الأهلي المصري بنحو 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدولار خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة في ماكينات الـATM,، وجاء سعر العملة الخضراء على النحو الألي:

سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة

الدولار

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

وحقق سعر الدولار في بنك البركة، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

وبلغ سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر عملة أمريكا في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك مصر

وحافظ سعر الدولار في بنك مصر على مستواه الأخير عند: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

ومازال سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندريةعلى نفس مستواه الأخير عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وشهد سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي مستوى صرف عند: 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك بلوم مصر

أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

وطرح بنك الكويت الوطني، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وقدّر المصرف المتحد، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس، سجل سعر الدولار اليوم مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.