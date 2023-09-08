انطلاق ملتقى الأولمبياد الخاص المصري بالقاهرة

انطلقت صباح اليوم فعاليات ملتقي الاولمبياد الخاص المصري بمحافظة القاهرة والمقامة بالجامعة الامريكية بالقاهرة الجديدة خلال الفترة من ٨ حتي ٩ سبتمبر الجاري.

حضر فعاليات اليوم الاول الدكتور احمد سرحان مدير البرامج الصحية بالاولمبياد الخاص المصري وليلة الشناوي المدير الاقليمي للبرنامج الصحي للاعبين بالاولمبياد الخاص الدولي والدكتور اكرامي الجمال مدير الرياضة والتدريب والدكتور محمد الزيدي مدير الاعلام والعلاقات العامة والدكتور مصطفي شوقي مدير تكنولوجيا الرياضة ومحمد سرور مدير برنامج المدارس والشباب ومروان اشرف مدير برنامج الرياضات الموحدة .

يقول الدكتور باسم تهامي المدير التنفيذي للاولمبياد الخاص المصري ان الاولمبياد الخاص حركة شمولية تهتم بكافة الجوانب الحياتية للافراد ذوي الاعاقات الفكرية رياضيا وصحيا واجتماعيا وثقافيا وكافة العناصر المحيطة باللاعب بالمجتمع المحيط به ، مشيرا الي أن الملتقي الحالي يشتمل علي عددا من الفعاليات منها الكشف الصحي علي اللاعبين والذي يهتم بصحة اللاعبين ومنها التوعية الصحية والتي تهتم بتوعية اسر اللاعبين في عددا من الموضوعات التي تخص ابنائهم وكذلك التدخل المبكر من خلال برنامج صغار السن من اللاعبين والذي يهتم باللاعبين دون الثماني سنوات .

من جانبه أكد الدكتور احمد سرحان مدير البرامج الصحية بالاولمبياد الخاص المصري ان اليوم الاول شهد توقيع الكشف الصحي علي ٥٠ لاعب ولاعبة من ذوي الاعاقات الفكرية في ثلاثة تخصصات طبية وهي العيون والاذن والعلاج الطبيعي .

واضاف سرحان ان عيادة الاذن تستهدف الاطمئنان علي صحة وسلامة اذن اللاعبين من خلال الكشف علي الاذن باستخدام منظار الاذن وتقييم اولي للسمع ومن ثم رسم سمع كامل ، وشارك الاطباء المعتمدين بالاولمبياد الخاص الدكتور احمد عبد الخالق والدكتور مصطفي حسين والدكتور دنا أبراهيم سرحان والدكتور محمد نور الدين وبمشاركة شركة أمبليفون للسمعيات .

اما عيادة العيون فتستهدف الاطمئنان علي عيون اللاعبين من خلال استخدام احدث الاجهزة الطبية في الكشف علي النظر والكشف علي الغرفة الامامية والخلفية للعين وفحص قاع العين وعصب الابصار وتوزيع نظارات طبية لمن يحتاجها ونظارات شمسية ، وشارك في الكشف الدكتور ياسر أحمد والدكتورة دنيا عبدالعظيم وبمشاركة مستشفيات دار العيون .

وعن عيادة العلاج الطبيعي فتستهدف الكشف علي انحرافات القوام لدي اللاعبين من خلال قياس المدي الحركي والمرونة والاتزان باداء بعض التمرينات الرياضية والحركية بمشاركة الدكتور نادر نبيل استشاري العلاج الطبيعي .

وقد تخلل اليوم عددا من ورش التوعية للاعبين بمشاركة جمعية الهلال الاحمر المصري .

ومن المقرر ان يستمر الملتقي حتي غد باقامة ندوات توعية صحية لاسر اللاعبين واقامة عرضا لصغار السن من اللاعبين يستعرضون فيها مهاراتهم الحركية الاساسية بجانب استمرار الكشف الصحي علي اللاعبين